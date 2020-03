Mosley kritisch over voortvarendheid FIA en FOM

Mosley was tussen 1993 en 2009 president van de internationale autosportfederatie FIA en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het nemen van impopulaire beslissingen. “In het algemeen denk ik dat de mensen het je kunnen vergeven als je de verkeerde beslissing neemt, maar wat ze je echt nooit vergeven is wanneer je geen besluit neemt”, aldus de Engelsman tegen Motorsport Magazine. “Je moet een knoop doorhakken, hoe eerder hoe beter.”

Mosley reageert daarmee op de kritiek die de FIA en Formula One Management afgelopen weekend te verduren kreeg. Het besluit om de Australische GP af te gelasten liet uren op zich wachten. Pas op het laatste moment, een paar uur voor de eerste vrije training, werd besloten dat de openingsrace niet door ging. Het was toen al uren bekend dat een medewerker van McLaren besmet bleek met het coronavirus en het team uit Woking zich zou terugtrekken.

De 79-jarige Mosley heeft zelf nooit zo’n extreme situatie meegemaakt, maar trekt de vergelijking met de US Grand Prix van 2005. De zeven teams met Michelin-banden weigerden toen te rijden, omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Het leidde tot boegeroep op de tribune en een nederlaag voor de Formule 1 bij het toch al kritische Amerikaanse publiek.

“Het was één van die momenten waarop je een besluit moet nemen. En wat je ook doet, je zal kritiek krijgen, dat hoort er nu eenmaal bij”, vervolgt Mosley. “Bij dit soort grote beslissingen heb je altijd te maken met onvoldoende informatie. Zo is het leven. Denk er maar eens over: als je alles weet dan neemt een beslissing zichzelf. Er op terugkijkend hebben we destijds honderd procent zeker de juiste beslissing genomen zelfs toen het publiek niet tevreden was.”