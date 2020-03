Retro: Vijf eerdere schandalen in de Formule 1

Crashgate 2008 1 / 5 Foto door: Sutton Images In 2008 gaat het niet zo heel lekker met Renault. Alonso en Piquet worden aan alle kanten voorbij gereden door Ferrari’s, McLarens en BMW’s. Een slechte kwalificatie op het smalle circuit in Singapore betekent een vijftiende en zestiende startplaats voor de Spanjaard en de Braziliaan. Het verleidt teambaas Flavio Briatore tot het uitvaardigen van een ongehoord bevel: rookie Piquet wordt te verstaan gegeven opzettelijk zijn R28 in de muur te parkeren en zo een safety car uit te lokken. Even daarvoor is Alonso als eerste overgestapt op vers rubber en hij kan dan ook opschuiven naar P1. De stunt lukt en er lijkt verder niets aan de hand, tot Piquet een jaar later wordt ontslagen en het verhaal aan de grote klok hangt. Briatore wordt uit de Formule 1 gegooid en Renault krijgt een voorwaardelijke schorsing van twee jaar.

Spygate 2007 2 / 5 Foto door: Ferrari Media Center Het is niet ongebruikelijk in een technische sport om leentjebuur te spelen bij de concurrentie. Vaak gebeurt dat legaal, maar soms is er sprake van keiharde industriële spionage. Nigel Stepney werkt in 2007 al enkele jaren als chief mechanic voor Ferrari, maar voelt zich niet meer op zijn gemak in Maranello. Hij wil het team verlaten. Ferrari weigert hieraan mee te werken, waarop Stepney in frustratie een stapel A4-tjes met Ferrari-data aan McLaren-collega Michael Coughlan geeft. Diens vrouw is zo dom om met het pak papier (met Ferrari-logo's) naar de lokale copyshop te gaan. Een medewerker daar ruikt onraad en trekt aan de bel: bedrijfsspionage. McLaren claimt dat het de informatie van Ferrari nooit heeft gebruikt, maar moet uiteindelijk een boete van 100 miljoen dollar betalen en wordt geschrapt uit de eindstand om de constructeurstitel.

Michelingate 2005 3 / 5 Foto door: Steve Swope / Motorsport Images In 2005 is er in de Formule 1 sprake van een heuse bandenoorlog tussen Michelin en Bridgestone. Dieptepunt vormt de US Grand Prix op Indianapolis. Michelin heeft het eigen rubber zo ver doorontwikkeld dat het niet langer berekend is op de krachten die in de kombocht van het circuit vrijkomen. Dit zorgt voor enkele stevige crashes in de trainingen en kwalificatie. Daarop laat Michelin de klantenteams weten dat de veiligheid van de coureurs tijdens de race niet gegarandeerd kan worden en dat het beter is om niet te starten. De zeven Michelin-teams geven gehoor aan de waarschuwing en draaien na de opwarmronde het circuit af. Wat overblijft is een race met zes Bridgestone-auto's (Ferrari, Jordan en Minardi) en een morrend publiek.

Teamordergate 2002 4 / 5 Foto door: Motorsport Images Michael Schumacher is in 2002 hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij voor de Scuderia. Om deze titel speciale glans te geven gaat de Duitser op jacht naar het recordaantal overwinningen in één seizoen. Teamgenoot Rubens Barichello dreigt in Oostenrijk roet in het eten te gooien door brutaal de leiding te nemen. De teamleiding beveelt hem in de laatste ronde om van het gas te gaan en Schumacher voorbij te laten. Barichello geeft gehoor aan het bevel, maar is not amused. Op het podium lijkt ook Schumacher zich geen raad te weten met de situatie. Onder luid boegeroep duwt hij de huilende Barichello naar het hoogste treetje en laat hem de trofee in ontvangst nemen. De FIA is niet blij met de gang van zaken, geeft Ferrari een boete en komt niet veel later met een verbod op het geven van teamorders.