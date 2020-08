Binotto ontkent dat het crisis is bij Ferrari

De SF1000 was dit weekend op Spa-Francorchamps niet vooruit te branden. Sebastian Vettel en Charles Leclerc eindigden als gevolg daarvan op de dertiende en veertiende plaats. Het was al voor de tweede keer dit seizoen dat alle wagens met een Ferrari-motor buiten de punten vielen. Dat het rommelt in Maranello mag duidelijk zijn na een dergelijk resultaat, maar volgens Binotto zijn de problemen ‘eenmalig’ omdat het te maken heeft met het karakter van het snelle Spa. De teambaas wil dan ook niet spreken van een crisis binnen zijn team.

“Het is volgens mij verkeerd om het woord crisis te gebruiken voor het moment waar we op dit moment inzitten”, zei Binotto in gesprek met Sky Italia. “Dit is een heel slecht resultaat, het is een heel moeilijk seizoen. Maar we wisten dat dit eraan zat te komen, we zagen het tijdens de wintertest. Toen werd de ontwikkeling bevroren [als gevolg van de coronacrisis] en nu is het onmogelijk om de wagen te ontwikkelen.”

Dankzij de problemen in België staat de positie van Binotto weer ter discussie, maar de teambaas vindt het vooral belangrijk dat iedereen zich richt op het herstel van de formatie. “We hebben allemaal verantwoordelijk voor de huidige situatie”, zei hij. “Als teambaas heb ik dat zeker ook, net als alle anderen in Maranello. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Hoewel het team nu in het oog van de storm zit, zijn we nog altijd eensgezind. Er is geen crisis, geen spanning. We zijn bitter over de resultaten, het is frustrerend. Maar ik geloof dat we de frustratie om moeten zetten in vechtlust.”

Excuses aan de fans

Zo mogelijk zijn de komende twee wedstrijden nog belangrijker voor Ferrari. De Formule 1 trekt de komende twee weken namelijk naar Italië waar achtereenvolgens GP’s in Monza en Mugello op het programma staan. Die laatste race is bovendien de duizendste GP voor Ferrari. Gevraagd welke boodschap hij voor de Ferrari-fans had met het oog op de huidige situatie bij Ferrari, zei Binotto: “We begrijpen de fans. Het spijt ons, we geven onze fouten toe en we vinden het ook spijtig voor de fans. Wat er in feite gebeurd is dat we een motor hebben die veel vermogen verloren is, net zoals alle fabrikanten vermogen verloren hebben. Maar wij meer dan de anderen. Vorig jaar zorgde de motor er min of meer voor dat we de limieten van onze wagen konden verbloemen, maar dat is dit jaar niet meer mogelijk. We zitten tegen de limiet aan. Het is wat dat betreft duidelijk dat we onszelf moeten verbeteren.”

Met medewerking van Giacomo Rauli