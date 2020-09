Binotto mikt op Ferrari-succes in 2022

Feit is dat Ferrari zesde staat in de stand om de constructeurstitel en dat het maar niet wil vlotten bij de stal uit Maranello. Ook volgend seizoen lijkt met het oog op het bevriezen van het technische reglement bij voorbaat al een verloren jaar, maar teambaas Mattia Binotto – al 25 jaar in dienst bij Ferrari – weigert bij de pakken neer te zitten en neemt een voorbeeld aan de manier waarop Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne en Michael Schumacher eind jaren negentig de Italianen bij de hand namen. “Ik ben een bevoorrecht mens. Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik in het begin van dit millennium met Todt, Brawn en Schumacher heb gewerkt. Dat was een belangrijke periode in mijn carrière, want ik heb toen heel veel geleerd”, legt de in Zwitserland geboren Italiaan uit aan Formula1.com.

Binotto was indertijd een beginnend ingenieur en bij Ferrari verantwoordelijk voor de testmotoren. Hij hoopt nu als teambaas de lessen van toen in de praktijk te kunnen brengen. “Ik heb veel geleerd over mentaliteit, welke instelling je moet hebben om te winnen. Ik denk dat ik ook veel heb opgestoken over de manier waarop je een team samenstelt en dat moet ik nu in de praktijk zien te brengen. Het is belangrijk om je geduld te bewaren, het goede te doen en je steeds te verbeteren. In de Formule 1 kun je nooit achterover leunen, het is een continu proces van verbeteringen.”

Binotto gaat daarbij niet voor successen op de korte termijn, hij kijkt verder dan dat. “Waar we naar uitkijken is niet zo zeer één enkele overwinning, maar we moeten een solide fundering creëren voor de volgende cyclus.” En dus moeten ook de fans geduld hebben. “We weten dat het tijd zal kosten, het is een lange reis. Het is duidelijk dat we het op dit moment moeilijk hebben, maar als je terugkijkt op het verleden van Ferrari dan zijn die momenten er altijd geweest en hebben we altijd de weg omhoog gevonden.”

Wanneer die weg omhoog ingezet zal worden durft Binotto niet te voorspellen. “Het is duidelijk dat we door de reglementen in een moeilijke fase zitten. We zijn gelimiteerd in wat we kunnen doen in de windtunnel en de simulator. Dit jaar zal dus lastig worden, maar ik hoop dat we in 2021 beter voor de dag zullen komen. Onze beste kansen liggen echter in 2022.” In dat jaar worden de nieuwe regels van kracht.