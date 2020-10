Binotto: Ferrari moet progressie op alle soorten circuits bewijzen

Charles Leclerc zorgde in Portugal voor een lichtpuntje bij Ferrari in wat een moeilijk seizoen genoemd mag worden. Hij werd vierde, zijn beste resultaat na de twee podiumplaatsen die hij in Oostenrijk en Groot-Brittannië scoorde. De Scuderia staat slechts zesde in het kampioenschap voor constructeurs en heeft geprobeerd om de prestaties van de SF1000 te verbeteren door een groot pakket upgrades in drie delen op de auto te zetten. Het derde en laatste deel volgde in Portimao, waar Leclerc dus weer sterk presteerde.

Het contrast met de Grand Prix van Toscane, de thuisrace van Ferrari, was enorm. Destijds scoorde het team met een achtste en tiende plek slecht, terwijl er slechts twaalf auto’s aan de finish kwamen. Toch ontkent teambaas Binotto dat er ‘een verschil van dag en nacht’ was tussen de races op Mugello en Portimao. Hij put weliswaar vertrouwen uit het resultaat in Portugal, maar hij in de komende races bewijs zien dat het pakket upgrades ook op andere soorten circuits werkt.

“De auto is iets verbeterd, maar het beeld is niet compleet anders”, zei Binotto. “De strijd in de middenmoot is zo spannend dat een aantal tienden het verschil kan zijn tussen ervoor blijven of op achterstand raken. Onze racepace op Mugello was heel matig in vergelijking met de kwalificatie. In Portugal was de racepace beter, maar daar zijn meerdere redenen voor, niet alleen de upgrades. Ik denk echter dat het voor ons hoe dan ook belangrijk is dat we in de volgende races bewijzen dat de upgrades ons de prestaties geven die we hier zagen, of dat het specifiek geldt voor Portimao.”

Leclerc sloot zich na afloop van de Portugese GP aan bij de woorden van Binotto. Hij verwacht dat de karakteristieken van het circuit Ferrari in de kaart speelden, maar hij hoopt ook dat de progressie in de komende races zichtbaar blijft. “Een aantal kenmerken van de laatste circuits hebben ons een beetje geholpen”, zei de Monegask. “Het waren telkens kleine stapjes, maar wel stapjes in de goede richting. Het verklaart echter niet de winst die we in de laatste twee races hebben geboekt. Het ligt niet alleen daaraan.”

Met medewerking van Luke Smith