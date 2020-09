Binotto: Ferrari ondanks dubbele uitvalbeurt Monza niet in crisis

Beide Ferrari-coureurs haalden zondag de finish niet op Monza. Sebastian Vettel moest gedwongen na zes ronden opgeven met falende remmen, terwijl Charles Leclerc hard crashte in de Parabolica en daarmee een rode vlag veroorzaakte. Daardoor scoorde de Scuderia geen punten tijdens haar thuisrace. Bovendien was dit de tweede race op rij dat Ferrari niet scoorde. Daardoor zakte het team naar de zesde plek in het kampioenschap voor constructeurs, met slechts 14 punten meer dan AlphaTauri op de zevende plek. Na de Belgische GP op Spa zei Ferrari F1-baas Binotto dat het team nog niet in een crisis zit, maar dat het slechts een ‘storm’ betrof. De dubbele DNF op Monza bracht daar geen verandering in volgens de Italiaan.

“De vorige keer zaten we volgens mij niet in een crisis, en ik kan bevestigen dat dit niet het geval is”, zei Binotto na de Italiaanse Grand Prix. “Ik kan concluderen dat het een slechte afsluiting van een moeilijke race was, vooral als je dergelijke problemen met de betrouwbaarheid hebt zoals Seb had. Dat is de slechtste afsluiting van een moeilijk weekend. Maar wat belangrijker is, is dat we vooruitkijken en zorgen dat we onze les leren voor de toekomst, zodat het team sterker kan worden.”

Sinds de FIA eind 2019 een technische richtlijn uitvaardigde over de krachtbronnen heeft Ferrari een forse achterstand opgelopen qua topsnelheid. Dat betekende dat Ferrari al verwachtte dat het op Spa en Monza, circuits waar vermogen de doorslag geeft, moeilijk zou worden. Wel heeft Binotto hoop dat de aankomende races voor betere resultaten gaan zorgen. “We wisten dat Spa en Monza moeilijk zouden worden, dat zouden onze slechtste races zijn. Hopelijk gaat de volgende iets beter”, zei Binotto. “Uiteindelijk denk ik dat de prestaties van de huidige auto niet zijn wat we hadden gewild. Maar nogmaals, ik denk dat het voor ons belangrijker is om vooruit te kijken en verder te gaan met het ontwikkelen van de auto.”

Ferrari viert dit weekend tijdens de Toscaanse GP haar 1.000ste race in de Formule 1. Dat gebeurt op Mugello, een circuit met heel andere karakteristieken dan Spa en Monza. “Komende week hebben we een nieuwe kans, en het is voor ons een belangrijke race, de 1000ste Grand Prix. Het is in vergelijking met Spa en Monza een ander type circuit, dus ik denk dat het voor ons belangrijk is om ons niveau qua competitiviteit op zo’n circuit te begrijpen.”

Met medewerking van Luke Smith