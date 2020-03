Binotto: Focus vroeg naar 2021 als 2020 geen perspectief biedt

Naar aanleiding van de wintertest heeft Ferrari al toegegeven dat de SF1000 niet helemaal op gelijke hoogte staat met de auto’s van de rivalen. Teambaas Mattia Binotto vertelde al dat er een achterstand is ten opzichte van Mercedes en dat er zowel op het motorische als het aerodynamische vlak verbeteringen gevonden moeten worden. Vooralsnog ligt de focus bij Ferrari op het inlopen van de achterstand, maar Binotto hintte na afloop van de testweken al wel op het verschuiven van de focus naar 2021 zodra blijkt dat de situatie na een aantal races weinig perspectief biedt.

“Hoeveel invloed heeft de inhaalslag voor 2020 op het project voor 2021? Dat is absoluut een goed punt”, vertelde Binotto. “Het is een compromis dat we moeten vinden. We bevinden ons nog vroeg in het seizoen en je kan niet het hele jaar opofferen. Bij de start van het seizoen blijven we absoluut zoveel mogelijk pushen voor 2020, omdat het voor ons de tijd is om de auto en haar zwakke punten te leren kennen. En hopelijk zijn het dingen die we zo snel mogelijk kunnen aanpakken. Als ik na een aantal races zie dat het gat te groot is, dan is dat een overweging waar we rekening mee kunnen houden.”

Vooralsnog is er voor Binotto geen reden tot paniek. Hoewel hij beseft dat Ferrari een inhaalslag te maken heeft richting de directe rivalen, gaat hij op dit moment nog geen veranderingen doorvoeren aan de oorspronkelijke plannen voor 2020 en 2021. “We zitten nu nog in een vroeg stadium, want het zijn slechts een aantal testdagen. Ik denk dat er dingen zijn die we aan kunnen pakken met deze auto en hopelijk op korte termijn al. Op dit moment houden we ons plan dus zoals dat was voor 2020/2021.”

Wolff deelt mening van Binotto

Ook bij Mercedes wordt al gedacht aan volgend jaar. Teambaas Toto Wolff gelooft dat de focus niet in een te laat stadium pas naar 2021 verschoven mag worden, omdat dit kan resulteren in een achterstand. “De reglementswijzigingen voor 2021 zijn zo groot dat de balans in de verdeling van je bronnen cruciaal is wat betreft hoeveel bronnen je verschuift naar de auto voor 2021. De leer- en ontwikkelingscurve is in het begin natuurlijk een stuk steiler. Dus als je de fout ingaat en je maanden achterstand hebt, kun je een halve seconde achter liggen. En dit is een uitdaging die we in het verleden bij twee reglementsveranderingen omarmd hebben en waar we van houden.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble.