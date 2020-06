Tegenslag voor Ferrari: updates SF1000 nog niet klaar

Waar concurrenten als Red Bull en Mercedes een hoop updates en zelfs nieuwe motoren meenemen naar de dubbele seizoensopener in Oostenrijk, daar kunnen Sebastian Vettel en Charles Leclerc pas tijdens de derde race in Hongarije rekenen op verbeteringen aan hun bolides.

De oorzaak is volgens teambaas Matteo Binotto een drastische wijziging in de ontwerpfilosofie van de SF1000, waaraan pas na de verplichte coronapauze kon worden begonnen. De Grands Prix van Oostenrijk en Stiermarken op 5 en 12 juli komen nog te vroeg.

Coronacrisis gooit roet in het eten

Al in februari tijdens de wintertests in Barcelona bleek dat Ferrari een stuk minder competitief was dan Red Bull en Mercedes. Besloten werd om in Australië nog met het originele concept te rijden en ondertussen een nieuwe filosofie te adopteren. De coronacrisis en de verplichte sluiting van de Formule 1-fabrieken gooiden echter roet in het eten. Pas nadat de fabrieken een maand geleden weer open mochten, kon er verder worden gewerkt aan de updates, maar naar nu blijkt is er niet genoeg tijd om ze al in Oostenrijk in te zetten.

“Dit weekend rijden we met dezelfde configuratie als die we aan het einde van de test in Barcelona gebruikten”, aldus Binotto. “Dat betekent niet dat we in de vijf-en-een-halve week die we aan de auto hebben kunnen werken, stil hebben gezeten. De waarheid is dat de resultaten van de tests ons heeft doen inzien dat we een radicaal nieuwe ontwerpinrichting moesten ingaan, vooral op het aerodynamische vlak.”

Plannen in de papierversnipperaar

Bij dit proces is Ferrari niet over één nacht ijs gegaan. “Allereerst moesten we uitvogelen waarom we niet de resultaten zagen die we hadden verwacht en hoeveel van het programma we als gevolg daarvan moesten herijken. Het zou contraproductief zijn geweest om in dezelfde richting als gepland door te gaan, wetende dat we dan onze doelen nooit hadden bereikt.”

En dus werd een radicaal besluit genomen, vervolgt Binotto. “We hebben besloten om met een nieuw programma te komen voor de hele auto, met in het achterhoofd de wetenschap dat die niet voor de eerste race klaar zou zijn. Ons doel is nu om de updates op 19 juli op de Hungaroring te introduceren.”

Maximaliseren

Hoe dan ook, Ferrari moet voor de twee races in Oostenrijk niet helemaal worden afgeschreven. “We hebben de afgelopen weken veel kunnen analyseren en ik denk dat de auto zich in Oostenrijk zal bewijzen. We weten dat we niet het snelste pakket hebben, dat wisten we al voordat we naar Melbourne vertrokken, maar dat gezegd hebbende; Spielberg is een ander circuit dan Montmélo [waar in februari werd getest] en de temperaturen liggen natuurlijk een stuk hoger dan die in februari.”

En dus is het zaak voor Vettel en Leclerc om in Oostenrijk te maximaliseren. “We zullen vrijdag al wat hints krijgen van waar we staan, maar zaterdag na de kwalificatie weten we pas echt meer. We zullen moeten proberen om perfectie na te streven in alles wat we doen. Het doel? Zoveel mogelijk punten mee naar huis nemen, eigenlijk niet anders dan normaal dus.”

Met medewerking van Adam Cooper