Webber ziet oud-teamgenoot Vettel sabbatical nemen

Mocht Vettel door willen gaan in de Formule 1, dan zijn de mogelijkheden beperkt. Mercedes moet de coureurs voor volgend jaar nog bevestigen, maar volgens Valtteri Bottas is de coureur uit Heppenheim geen concurrent van hem als het gaat om een zitje bij de kampioensformatie. Een andere optie zou Renault kunnen zijn, maar dan zou Vettel wel instappen bij een team dat voorlopig niet voor de overwinningen meedoet, laat staan voor de wereldtitel. Velen denken dan ook dat Vettel eind 2020 afscheid neemt van de Formule 1. Webber ziet echter nog een andere mogelijkheid: een sabbatical.

“Ik denk dat hij er een jaartje tussenuit gaat”, zegt de Australiër, die van 2009 tot en met 2013 teamgenoot van Vettel was bij Red Bull, in de F1 Nation-podcast. Webber zou zijn oude collega daarna graag terug zien keren in de koningsklasse. “Ik hoop voor ons allen dat hij weer nieuwe energie vindt en weer het verlangen krijgt om vooraan mee te doen in de Formule 1.”

Volgens Webber is het feit dat Vettel er niet in geslaagd is om een wereldtitel te pakken met de Scuderia makkelijk te verklaren: Ferrari is op dit moment gewoonweg minder goed dan in de tijd dat Michael Schumacher daar reed. “Toen Michael Schumacher bij Ferrari kwam en domineerde, had je daar Rory Byrne, Ross Brawn en Jean Todt, een zeer goede mix van culturen”, weet Webber. “Niet om negatief te zijn over de Italianen, maar zij hebben nog steeds niet geleverd sinds zij de troepen leiden. Seb heeft onder dat regime gedaan wat hij kon, maar heeft simpelweg geen puf meer.”

De komst van supertalent Charles Leclerc maakte het er voor Vettel niet makkelijker op. “Charles was [in zijn eerste jaar bij het team] duidelijk ontzettend snel, vol energie en hongerig. En hij was naïef. Naïviteit kan geweldig zijn als je ergens net binnenkomt, want dan ga je er gewoon voor”, aldus Webber. “Sebastian zat daar ondertussen al een tijdje te zwoegen om de boel op gang te krijgen. Hij heeft het duidelijk niet makkelijk gehad bij Ferrari, dat is een ding dat zeker is.” Een gebrek aan motivatie stond uiteindelijk aan de basis van zijn besluit om bij Ferrari te vertrekken, denkt Webber. “Hij is duidelijk niet voldoende gemotiveerd meer om een rode auto te besturen, en dan heb je een probleem.”

‘Ferrari gaat Vettel missen’

Vettel wordt volgend jaar opgevolgd door Carlos Sainz Jr. Hoewel de 25-jarige Spanjaard de afgelopen jaren heeft laten zien een prima potje te kunnen sturen, is de huidige McLaren-coureur een stuk minder ervaren dan Vettel. Webber denkt dat Ferrari dat nog wel gaat merken. “Ik denk dat ze hem gaan missen. Ze zullen zijn ervaring missen. Leclerc is absoluut een eersteklas rijder, maar ik verwacht dat ze op de korte termijn iemand met zijn ervaring gaan missen.”

Met medewerking van Luke Smith