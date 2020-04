Pirelli-baas strijdt als verpleegkundige in frontlinie tegen corona

Mario Isola sloot zich op 18-jarige leeftijd al aan bij de vrijwillige medische dienst in Italië. Dat land is enorm hard getroffen door COVID-19 met tot op heden ruim 143.000 besmettingen en meer dan 18.000 doden. Nu de Formule 1 in ieder geval tot eind juni geen races organiseert en zijn functie als hoofd van Pirelli’s F1-divisie wat naar de achtergrond geschoven is, helpt Isola als vrijwilliger in de ambulance mee om patiënten met het coronavirus naar ziekenhuizen te vervoeren. Dat doet hij in de regio Lombardije, dat zwaar getroffen is. Zijn vriendin was echter niet blij met zijn voornemen om als ambulancebroeder in de frontlinie tegen de coronavirus-pandemie te strijden.

“Als ambulancebroeders weten we dat we soms risico’s moeten nemen”, vertelde Isola aan SunSport. “Je kan een agressief persoon tegenkomen, maar je neemt ook risico als je een ambulance bestuurt tijdens een urgente missie. Je weet dat het riskant is en dat je een ongeluk kan hebben”, iets wat hem enkele jaren geleden ook is overkomen. “Het probleem is nu dat je jezelf iedere keer in gevaar brengt als de radio gaat met een nieuwe missie. Je doet het omdat het moet. Ik heb er gesprekken over met mijn vriendin, die er niet echt blij mee is. Iedere keer is er een risico, en dat risico is niet klein, dat is evident in veel landen.”

Mentale zijde zwaarste tijdens coronacrisis

De grootste uitdaging aan zijn werk als ambulancebroeder in deze tijd is de mentale kant van het plaatje. “Het zwaarste van het werk is nu dat je geen familieleden van de patiënt in de ambulance mee mag nemen naar het ziekenhuis”, zei Isola. “Normaal gesproken neem je aanwezige familieleden mee, omdat het [voor de patiënt] belangrijk is dat ze die steun hebben. Maar nu is het verboden om anderen mee te nemen om contact met patiënten te voorkomen. Soms is iemand er slecht aan toe en moeten we de familie vertellen dat ze niet mee mogen komen. Ze realiseren dat dit de laatste keer kan zijn dat ze hun familie levend zien en dat is zwaar voor onze mensen. We moeten ze uitleggen dat we de procedures volgen, maar het is heel zwaar.”

Isola is onderdeel van een team van 150 vrijwilligers in de omgeving van Milaan en die groep houdt zich ook bezig met het ondersteunen van de gemeenschap. In 2004 zette de Italiaan een ambulance-rijprogramma op dat inmiddels ruim 7.000 vrijwilligers getraind heeft. Ook heeft Isola een goed doel opgezet om geld op te halen voor zowel mensen die lijden aan het coronavirus als de kwetsbare mensen die geraakt worden door de lockdown die momenteel geldt in Italië.