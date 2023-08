Max Verstappen is dit Formule 1-seizoen ongenaakbaar en pakte met de overwinning in Zandvoort negen zeges op rij, waarmee hij record van Sebastian Vettel uit 2013 evenaarde. In totaal is de F1-kampioen al elf keer als winnaar over de streep gekomen in 2023 en het einde lijkt wat dat betreft nog niet in zicht. Manager Raymond Vermeulen, die al jaren de belangen behartigt van de Red Bull-coureur, stond met open mond naar Verstappens optreden in Nederland te kijken.

"Max was elke seconde van de race scherp. Hij deed het geweldig. Er zitten 100.00 mensen die maar even verwachten wat hij uiteindelijk doet. Deze uitkomst is niet vanzelfsprekend. Helemaal door de wisselende omstandigheden kon er veel gebeuren. Het is dan ontzettend knap om eerste te worden", trapt Vermeulen af bij F1 Nation. Op de vraag of Verstappen op Zandvoort meer druk voelde dan op andere circuits, antwoordt de manager: "Ja, dat denk ik wel. Max is een rustige jongen. De auto is zijn tweede thuis, daarin voelt hij zich fijn, maar uiteindelijk hebben de mensen verwachtingen. Uiteraard keken we ook naar die negen GP-zeges. Het team ook. Er was veel druk. Natuurlijk voelt hij die ook, maar mentaal gezien is hij heel sterk. Hij kan daar goed mee omgaan. Ik heb nog nooit zo'n jonge en mentaal sterke gast als Max gezien."

De 25-jarige coureur stevent af op alweer zijn derde wereldtitel en met name dit seizoen domineert Verstappen de koningsklasse. Vermeulen weet dat het pakket in orde is en dat Red Bull met de RB19 een competitieve auto in elkaar heeft gezet. "De volgende halte is Monza, maar ook die baan lijkt goed bij ons te passen", gaat hij verder. "We kunnen nog steeds voor meer zeges gaan, al kan er aan de andere kant volgend jaar of daarna ook veel gebeuren. Het is belangrijk dat we genieten van dit moment in zijn carrière, maar dat doen we dan ook elke minuut."

Vermeulen waakt

De Nederlandse Grand Prix is de thuisrace voor Verstappen. Overal waar hij komt wordt zijn naam geschreeuwd en uiteraard willen ook zijn sponsoren tijd met hem doorbrengen, maar Vermeulen vindt het belangrijk dat de Nederlander niet wordt overladen met allerlei zaken. "We hadden daarom een strak schema voor Max. Hij kwam donderdagochtend op het circuit en hebben geprobeerd de zaken met Heineken en andere interviews allemaal op donderdag te doen. Na donderdag 19.00 uur was hij dan ook klaar met de marketingactiviteiten. Daarna kon hij zich samen met zijn engineers op de trainingen, kwalificatie en race richten."

Over het algemeen is het voor een manager belangrijk dat zijn coureur veel met sponsoren doet om de relaties goed te houden. Is dat altijd een strijd bij Vermeulen en Verstappen? "Nee, nee. Absoluut niet! Ik denk dat wij er juist sterk bovenop zitten door Max niet te overladen met allerlei PR-zaken. Dat zien we andere coureurs wel veel doen tijdens hun thuisrace, maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Iedereen verwacht iets van hem, maar je moet het rustig houden qua marketing. Op die manier kan hij zich op de race focussen. Je kunt dit soort dingen voor of na het raceweekend doen, maar niet tijdens." Voorlopig loopt het F1-seizoen van een leien dakje voor Verstappen en Red Bull. "We klagen zeker niet. Het is een fantastisch jaar. We zitten on top of the game en genieten."

Video: Verstappen evenaart F1-record Vettel met zege in Zandvoort