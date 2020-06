Liberty optimistisch over lange termijn, maar ‘stap voor stap’

De Formule 1 is hard geraakt door de coronacrisis. Met name de teams hebben het zwaar. Er is dit jaar nog geen enkele Grand Prix verreden waardoor er geen inkomsten zijn, terwijl de meeste uitgaven gewoon doorlopen. Liberty Media heeft de Formule 1 onlangs een financiële injectie van 1,4 miljard dollar gegeven om de crisis het hoofd te kunnen bieden. Hoewel de toekomst van de sport, en evenementen in het algemeen, op het moment ongewis is, heeft men er vertrouwen in dat alles op termijn weer normaal zal zijn.

Lees ook: Liberty Media pompt meer geld in Formule 1

“Dat is een groot vraagteken”, antwoordt Liberty Media-baas Greg Maffei tijdens een online aandeelhoudersvergadering op de vraag hoe de toekomst eruit ziet voor live-evenementen. “We zijn voorzichtig, maar we hebben vertrouwen dat de situatie zal veranderen en dat we iets kunnen neerzetten wat post-corona kan opereren. Of dat nu door een medicijn, een vaccin of simpelweg aangepaste procedures is, er zullen manieren zijn om evenementen te houden. Of ze net zo groot en net zo winstgevend zullen zijn als voorheen? Dat is afwachten. We bekijken het stap voor stap.”

‘Volle bars in Florida’

Liberty-voorzitter John Malone suggereert dat het nu wel eens een goed moment kan zijn om in bedrijven die in de evenementenindustrie actief zijn, te investeren. “Ik denk persoonlijk dat we binnen afzienbare tijd een medicijn of vaccin hebben die een terugkeer naar het normale leven dichterbij brengt”, stelt Malone. “Er zal ongetwijfeld een kater komen omdat er herwaarderingen zullen plaatsvinden. Als die herwaarderingen buitensporig zijn, dan biedt dat echter wel weer kansen aan degenen die geloven dat live-evenementen op de lange termijn een goede investering vormen. Helemaal als het om evenementen gaat waarbij het grootste deel van de inkomsten niet uit entreegelden komt maar uit televisierechten en rechten voor digitale distributie."

"Ik denk zelf dat live-evenementen nog steeds een goede toekomst hebben, en dat er een medische oplossing op handen is waardoor evenementen kunnen terugkeren", aldus Malone, die verwacht dat mensen straks massaal weer naar evenementen gaan. “Mensen zijn gezelligheidsdieren. De bars in Florida zijn open en zitten stampvol.”