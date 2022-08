Hamilton: “Moeten meer doen om W Series-coureurs te helpen”

“Ik volg de W Series al het hele seizoen, eigenlijk al een paar jaar. Ik wilde de jonge, inspirerende vrouwen graag zien”, zegt Lewis Hamilton over zijn W Series-bezoek in Hongarije. “Ik volg hun races tijdens onze eigen sessies en wilde er graag eens een kijkje nemen. Het is geweldig voor hen dat we de W Series hebben.”

De W Series is bezig aan het derde seizoen. In de voorgaande twee jaar ging de titel telkens naar Jamie Chadwick en dit seizoen lijkt ze haar hattrick te voltooien: met nog vier races te gaan heeft ze een voorsprong van 75 punten op nummer twee Alice Powell. Het is de 24-jarige Britse echter nog niet gelukt om de stap naar een andere raceklasse te maken. Een W Series-titel levert weliswaar prijzengeld op, maar dat is volgens Chadwick niet voldoende om een zitje in bijvoorbeeld de Formule 2 of Formule 3 te kunnen betalen. Daarom opteerde ze dit jaar maar voor nog een seizoen in de W Series.

Hamilton vindt het een slechte zaak dat Chadwick geen progressie heeft kunnen boeken vanuit de W Series. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 stelt dat hier iets aan gedaan moet worden. “De W Series bestaat nu drie jaar, dus we moeten echt gaan proberen om iets te creëren”, aldus Hamilton. “Als je dat kampioenschap wint, maak je dan de stap naar bijvoorbeeld de Formule 2? We kunnen zeker veel meer doen om deze meiden te ondersteunen.”