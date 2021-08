Hamilton strijdbaar: "Weet zeker dat Mercedes nog een stap zet"

Hamilton begint op het circuit van Spa-Francorchamps met een voorsprong van acht punten op Max Verstappen aan de tweede seizoenshelft. Doordat Hamilton zich na de Hongaarse GP niet helemaal fit voelde, kwam de zomerstop naar eigen zeggen als geroepen. "De zomerstop was zeer zeker nodig, al bleek het uiteindelijk iets te lang voor mij. Na enige tijd was ik alweer gemotiveerd om met het team te werken en in de auto te stappen. Maar in heb die vrije tijd zo goed mogelijk gebruikt en er alles aan gedaan om fit te zijn. Die zorgen [over long COVID] heb ik nu niet meer, al zie ik om me heen wel steeds meer dat mensen laconieker [met corona] omgaan en is het virus nog steeds hier."

Mercedes maakt stappen, maar titelstrijd blijft lastig

Hamilton voelt zich weer helemaal fit om het gevecht met Red Bull aan te gaan. In die strijd lijkt Mercedes een belangrijke stap te hebben gezet in de laatste weekenden voorafgaand aan de zomerstop. Natuurlijk speelde geluk een grote rol in de resultaten, al hebben meerdere upgrades de W12 ook zichtbaar goed gedaan. "Ja, ik denk zeker dat we een stap hebben gezet in de laatste races voor de zomerstop. Tijdens de zomerstop hebben we ook weer tijd genomen om te reflecteren op hoe het tot dusver is gegaan en hoe we vanaf hier verder moeten. Ik weet zeker dat we in de komende weken nog weer een stap zetten, vooral in de uitvoering en onze eigen processen." De vooruitgang moet daar ook van komen. Zo heeft Toto Wolff recent nogmaals aangegeven dat er geen upgrades meer komen voor de 2021-auto.

Waar Mercedes de blik volledig op 2022 richt, zegt Red Bull nog wel enkele noviteiten in de pijplijn te hebben. Is dat reden tot zorg voor Hamilton in de spannende titelstrijd van dit jaar? "Nou, ik maak me in ieder geval niet meer zorgen dan begin dit jaar. We wisten begin dit seizoen namelijk ook al hoe sterk ze zouden zijn, dat is geen verrassing. Natuurlijk zijn ze gedurende het jaar alleen maar sterker geworden en is het nog moeilijker voor ons geworden. We hebben een moeilijke periode gekend, maar zijn daarna wel teruggekeerd naar het niveau dat we qua uitvoering doorgaans halen. Dat gezegd hebbende, gaat de tweede seizoenshelft lastig en spannend worden. De eerste seizoenshelft was al één van de spannendste die we hebben meegemaakt en de rest van het seizoen zal ongeveer hetzelfde zijn, misschien nog wel lastiger."

Andere dynamiek door gevecht met ander team

Belangrijk verschil tussen het F1-seizoen 2021 en de voorgaande jaren is dat de voornaamste dreiging niet van zijn eigen teamgenoot komt, maar van een andere formatie. "Als je kijkt naar de inzet en hoeveel het vergt van een coureur, dan maakt het geen verschil. Alleen de dynamiek in het team is anders als je met een ander team vecht. Als je met je teamgenoot vecht, dan ga je er met een klein groepje uit het team voor en nu de dreiging van een ander team komt, dan gaat het om het volledige team. Daardoor kun je er meer van genieten."

Dat er dit jaar überhaupt serieuze tegenstand is, kan goed nieuws worden genoemd voor de sport als geheel. De statistieken spreken namelijk boekdelen. De Belgische GP van 2021 zal de 150ste race met de hybride V6-turbo's worden en van de voorgaande 149 heeft Hamilton er 77 gewonnen, meer dan de helft dus. "Tja, dat is een ongelooflijke statistiek", reageert Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. "Toen ik besloot om McLaren te verlaten en in dit team te stappen, geloofde ik er echt in dat we op enig moment succesvol zouden zijn. Ik had echter nooit verwacht dat we zo succesvol zouden zijn, al is dat ook weer niet zo verrassend als je ziet met welke mensen ik in dit team mag werken. Het is een voorrecht."