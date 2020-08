Hamilton hoopt op ‘hele mooie’ kans voor Vettel in 2021

Vettels huidige contract bij Ferrari loopt eind 2020 af en hij heeft al te horen gekregen dat er in 2021 geen plek meer voor hem is. Daardoor zit de Duitser vooralsnog zonder zitje voor 2021, maar het is geen geheim dat hij gesprekken voert met Racing Point, dat volgend jaar als Aston Martin door het leven gaat. Zesvoudig wereldkampioen Hamilton liet zich eerder nog niet uit over Vettels toekomst, maar hij prijst de Ferrari-coureur nu voor hoe hij omgaat met de problemen die hij kent met de Ferrari SF1000.

“Ik zag de moeilijke race die hij had op Silverstone, alles wat ik kan doen is empathie en begrip tonen voor de positie waarin hij zich bevindt”, zei Hamilton. “Het kan geen geweldig gevoel zijn als je te horen krijgt dat het team niet met je verder wil, vooral als je naar een team komt en daar alles geeft. Maar ik denk dat hij zijn geweldige karakter en zijn toewijding aan de racerij laat zien met de manier waarop hij pusht en de manier waarop hij blijft proberen om het team te helpen. Ik hoop dat er voor de toekomst iets heel positiefs aankomt.”

Sinds Vettels vertrek bij Ferrari werd bevestigd zijn er meer puzzelstukjes in elkaar gevallen op de rijdersmarkt, waardoor er slechts een handvol zitjes is overgebleven. Als Vettel een plekje bij Racing Point misloopt, zijn Haas en Alfa Romeo de enige alternatieven als hij koste wat kost door wil in de F1. Vooralsnog heeft hij nog geen wens uitgesproken om eventueel in een andere klasse te willen racen. Een sabbatical noemde hij in een eerder stadium al wel een optie. Van Hamilton wordt intussen verwacht dat hij op termijn een nieuwe deal met Mercedes gaat sluiten, maar het blijft nog wachten op het moment dat de handtekening daadwerkelijk gezet is.

Met medewerking van Luke Smith