Hamilton prijst openhartigheid Magnussen: “Best wel cool”

Hamilton en Magnussen waren de smaakmakers van de sprintrace in Miami door een bikkelhard gevecht te voeren om de achtste plaats. De coureur van het Haas F1 Team ging behoorlijk ver in een poging de zevenvoudig wereldkampioen achter zich te houden. Dat zag ook de racedirectie, die hem in totaal vier tijdstraffen gaf: drie keer een straf van tien seconden voor ‘leaving the track and gaining an advantage’ en één keer een straf van vijf seconden voor het te vaak overschrijden van de baangrenzen.

Magnussen liet na de sprint weten dat alle straffen terecht waren, maar dat hij het spel op die manier moest spelen om de zevende plek van Haas F1-teamgenoot Nico Hülkenberg veilig te stellen. Geconfronteerd met de woorden van de Deen, laat Hamilton aan het Britse Sky Sports weten: “Ik vind dat erg eerlijk van hem. Ik vind dat best wel cool. We hadden een goede race. Het was een paar keer op het randje maar ik houd daar wel van, ik houd ervan als het hard tegen hard gaat. Ik was ook helemaal niet gefrustreerd of wat dan ook. Dit doe je natuurlijk als je als team samenwerkt, dus ik zeg ‘bravo’.”

RB F1-coureur Yuki Tsunoda profiteerde van de strijd tussen Magnussen en Hamilton: hij vond zichzelf plots voor de beide kemphanen terug op de achtste plek. De Japanner werd in de slotfase nog ingehaald door Hamilton, maar die moest nog een tijdstraf van twintig seconden incasseren omdat hij te hard gereden had in de pits, toen het veld tijdens de vroege safety car-periode door de pitstraat werd geleid. Hamilton viel in de race-uitslag terug naar de zestiende plek. Magnussen stond na al zijn tijdstraffen als achttiende geklasseerd, waarmee hij laatste was geworden in de sprintrace, aangezien Lando Norris en Lance Stroll beiden uitvielen in de korte krachtmeting op zaterdag.