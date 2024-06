Hamilton: Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken naar zaterdag

In de tweede training liet de zevenvoudig wereldkampioen de concurrentie met een 1.13.264 nipt achter zich, nadat hij eerder op de dag nog de zevende tijd had gereden.

“De eerste training was niet onze beste sessie, maar we hebben daarin alsnog veel kunnen leren”, zegt Lewis Hamilton. “De tweede training verliep een stuk beter. De auto voelde geweldig. Ik heb het gevoel dat we niet heel ver verwijderd zijn van het gevecht vooraan.”

“We hebben in de laatste paar races een stap naar voren gezet met de auto”, constateert de Brit. “Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt om ons op dit punt te krijgen, en we hebben ook een duidelijk idee voor de toekomst welke richting we op moeten. Het resultaat van al het werk beginnen we nu terug te zien in onze prestaties op de baan. Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken naar zaterdag.”

‘Hier zijn we al heel lang naar op zoek’

Teamgenoot George Russell maakte een snelle indruk aan het begin van de tweede training, maar bleef op de zachte band steken op de vierde tijd. “Hij werd bij de tiende bocht opgehouden door Hülkenberg”, vertelt teambaas Toto Wolff aan de Oostenrijkse tv-zender ORF. “Daar verloor hij vierenhalve tiende. Tot dat moment waren hij en Lewis precies even snel. Zonder verkeer hadden we dus eerste en tweede gestaan. Dat is positief, maar zaterdag kan het allemaal weer anders zijn.”

“De auto presteert erg goed op dit circuit”, laat Russell zelf weten over zijn vrijdag in Barcelona. “We moeten alles nog beter bekijken, maar het is goed om Lewis bovenaan in de tijdenlijst te zien.”

“Ik had een erg goed gevoel op de medium compound”, vervolgt de coureur uit King’s Lynn. “Als je naar onze long run pace in de eerste training kijkt, dan behoorden we tot de snelsten. En in de middag zagen we er dus heel sterk uit over een kwalificatierun. Het is natuurlijk nog maar vrijdag, maar het is even geleden dat we zo consistent in de hogere regionen zitten op de eerste dag. Het geeft me goede energie. Hier zijn we al heel lang naar op zoek.”

Net als Wolff houdt ook Russell een slag om de arm voor zaterdag. “Hoewel Lewis een erg goed rondje heeft gereden in de tweede training, moeten we niet op de zaken vooruit lopen. We weten dat als het eenmaal tijd is voor de kwalificatie, Red Bull en Max er weer staan. McLaren en Carlos maakten daarnaast ook een snelle indruk, dus het belooft een goed gevecht te worden.”

Video: Samenvatting van de tweede F1-training in Spanje