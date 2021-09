Hamilton 'op achterstand' na vroege uitvalbeurt in VT2

Lewis Hamilton had vrijdagochtend nog de snelste tijd neergezet, maar klokte in die eerste vrije training slechts zeventien rondjes door een langdurige rode vlag-situatie. In de tweede training kwam de titelverdediger niet verder dan één geklokt rondje toen het noodlot toesloeg. Hamilton meldde over de radio dat zijn auto vermogen verloor, waarop Mercedes hem opdroeg de auto langs het circuit stil te zetten.

Al met al dus geen beste dag voor Hamilton, die overigens zelf vond dat de verloren tijd "niet het einde van de wereld" betekende omdat teamgenoot Valtteri Bottas een volledig programma had kunnen afwerken. "Vanochtend hebben we met die rode vlag effectief maar zo'n 20 minuten kunnen rijden", zei Hamilton na de training. "Dus natuurlijk zet dat ons op achterstand. Maar bij Valtteri zag het eruit alsof hij een goede sessie had, dus hopelijk kunnen we morgen wat van de verloren tijd goedmaken."

De snelste tijd die Hamilton in de eerste sessie had neergezet biedt daarbij hoop, vervolgde de Mercedes-coureur. "Het voelde niet al te slecht [in VT1]. Ik had wat veranderingen aangebracht voor deze [tweede] sessie. Ik heb er één ronde mee kunnen rijden. Het is heel lastig om te bepalen of die veranderingen goed of slecht zijn geweest. Maar zoals gezegd, we hebben Valtteri die veel heeft kunnen rijden, dus we hebben veel data." Hamilton voegde eraan toe dat hij en Bottas "niet al te ver van elkaar af zaten wat betreft de set-up", waardoor hij er vertrouwen in heeft de verloren tijd in de laatste training op zaterdagochtend goed te kunnen maken.

Voor Hamilton was de terugkeer naar Zandvoort er één vol warme herinneringen. Hij won in 2005 op het circuit in de duinen de Masters of Formula 3. En hoewel Zandvoort sindsdien een flink aantal veranderingen heeft ondergaan, zei Hamilton dat het circuit er alleen maar gaver op geworden is. "Het circuit is episch, het is echt fantastisch. Er kwamen zoveel herinneringen terug van toen ik hier voor het eerst kwam. Ik wist dat het al te gek was in een Formule 3-wagen, maar het is helemaal gaaf in een Formule 1-auto. De snelheden waarmee we door bocht 7 [richting Scheivlak] gaan, het is een echt racecircuit."

Hamilton had lovende woorden voor de oranje fans op de tribunes. “Het is een prachtige dag geweest wat het weer betreft en het is geweldig om het publiek te zien. Er zijn zo veel mensen hier, het is goed om te zien dat de mensen zo gemotiveerd zijn. Het is de eerste keer dat we hun volle energie hebben gezien, nou ja nog niet de volle energie, maar die zullen we waarschijnlijk in de komende twee dagen zien.” Dat die fans vooral voor Max Verstappen en tegen hem zijn, deert Hamilton niet. “Iedereen is hier om een geweldige tijd te hebben. Het is niet meer dan normaal dat ik het opneem tegen hun coureur, dus ik neem het ze niet kwalijk. Gisteren kreeg ik hier een geweldige ontvangst en ja, ik hoop dat het een geweldig weekend wordt voor iedereen."