Hamilton niet van plan om excuses aan Verstappen aan te bieden

Hamilton en Verstappen hebben dit jaar al meerdere wiel-aan-wiel gevechten tot een goed einde weten te brengen, maar op het circuit van Silverstone ging het volledig mis. De Brit viel in de openingsronde al tweemaal eerder aan, maar Verstappen wist in beide gevallen te pareren. In Copse Corner bleek dat onbegonnen werk. Hamilton zat aan de binnenkant, raakte Verstappen op het rechter achterwiel en zag zijn tegenstrever hard de bandenstapels in vliegen.

'We moeten hier allebei van leren'

Terwijl Verstappen zich voor een CT-scan en checks moest melden in het ziekenhuis van Coventry, vierde Hamilton zijn overwinning zeer uitbundig. Toen hij nadien hoorde dat Verstappen naar het ziekenhuis moest, toonde hij iets meer empathie, al is de Brit nog altijd niet van mening dat hij verkeerd zat. "Ik hoop vooral dat we hiervan leren. Een incident is zelden honderd procent de schuld van één persoon. Er zijn altijd meerdere mensen bij betrokken en ik denk dat we hier allebei van kunnen leren. Max doet het geweldig, maar is één van de meest agressieve coureurs op het circuit - dat is puur mijn mening. Ik denk dat we een balans moeten vinden, ook met de hoeveelheid respect en ruimte die we elkaar geven. Dan kunnen we prachtige gevechten hebben zonder elkaar te raken."

Hamilton heeft naar eigen zeggen geleerd van wat er op zaterdag is gebeurd. "Toen koos ik de linkerkant en had ik er echt spijt van dat ik niet voor het gat aan de binnenkant was gegaan. Daarom deed ik ditmaal een dummy: eerst naar links en toen alsnog naar het gat aan de binnenkant. Ik zag dat hij niet op wilde geven en daarna raakten we elkaar. Dat is natuurlijk niet de manier waarop ik wil winnen of racen, maar deze dingen gebeuren", aldus Hamilton tegen onder meer Motorsport.com Nederland. "Ik hoop vooral dat hij oké is en kijk uit naar de komende races."

Wel contact opnemen, geen excuus

Hamilton voegde toe dat hij graag contact wil opnemen met Verstappen om te informeren hoe het gaat. Hij is echter niet van plan om excuses aan te bieden in dat gesprek. "Ik heb een clip gezien, maar wil alles nog een keer goed terugkijken", begint hij het antwoord op de vraag of hij excuses gaat maken in de persconferentie. "Maar met de kennis van nu denk ik niet dat ik mijn excuses ergens voor aan hoef te bieden. Ik heb gehoord dat Max naar het ziekenhuis moest en dat bericht baarde me natuurlijk zorgen. Geen van ons wil dat er iemand gewond of geblesseerd raakt en dat is is ook nooit mijn intentie geweest. Ik zal checken of alles goed gaat met hem en daarna willen we graag weer met elkaar vechten. We moeten alleen een goede balans zien te vinden. Ik ben het niet eens met de stewards, maar heb deze straf op de kin genomen. Ik klaag er niet over en iedereen mag zijn eigen mening hebben. Ik zit er ook niet mee wat anderen vinden, ik doe gewoon wat ik doe en ben erg dankbaar voor deze zondag."

Video: De actie van Hamilton, het verdict van de wedstrijdleiding en de reacties na afloop besproken