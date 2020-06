Hamilton: "Het meest geleerd van de races die ik niet won"

Hamilton debuteerde in 2007 bij McLaren in de Formule 1 nadat hij al op jonge leeftijd door dat team in het juniorprogramma was opgenomen. De verwachtingen rondom de Engelsman waren dan ook hooggespannen en hij maakte die volledig waar door in zijn eerste negen races het podium te bereiken. Al bij zijn zesde poging wist hij een Grand Prix te winnen en aan het einde van het seizoen miste hij op één punt de wereldtitel, die uiteindelijk naar Kimi Raikkonen ging.

Hamilton verloor de titelstrijd in zijn debuutjaar in China. Hij kon in Shanghai wereldkampioen worden, maar maakte tijdens die race een kleine, maar cruciale fout waardoor hij vast kwam te staan bij de ingang van de pitstraat en uitviel. De inmiddels 35-jarige coureur keek tijdens een bijeenkomst van Mercedes-sponsor Hewlett Packard terug op dat eerste F1-seizoen en zijn fout in Shanghai. “Ik verloor de titel in China en dat maakt me tot op de dag van vandaag misselijk. Maar veel dingen moeten nu eenmaal zo zijn en dat moment heeft wel mijn karakter gevormd.”

“Toen ik jonger was, was ik erg hard voor mezelf. Veel te hard, als ik faalde dan strafte ik mezelf en dat was niet heel erg productief. Het was moeilijk om dat te doorbreken, maar ik heb door de jaren heen geleerd om te genieten. Dat is het belangrijkste, dat je geniet van wat je doet. Jezelf martelen brengt alleen maar negativiteit.”

Toch is Hamilton ook anno 2020 nog steeds niet heel gauw tevreden. “Elk jaar ontwikkel je jezelf en leer je je lichaam en de mentale kant steeds beter kennen. Je ontdekt patronen en weet die beter te sturen. Ik kijk elk jaar terug op m’n seizoen en geen enkele is perfect geweest. De races waar je het meest van leert zijn de races die je niet wint of waarin je hebt gefaald.”