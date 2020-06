Hamilton dacht in lockdown aan stoppen: 'Waar ben ik mee bezig?'

De zesvoudig wereldkampioen zegt in een video-interview van Mercedes wel eens momenten van twijfel te hebben over zijn toekomst in de Formule 1. “Ik heb wel eens dagen dat ik wakker word en me nog wat slaperig voel en ik totaal geen motivatie heb. Ik denk dan ‘Jezus, waar ben ik mee bezig? Wat moet ik doen? Moet ik wel doorgaan met racen?’ Ik heb allerlei gedachten in mijn hoofd en dan denk ik ‘bekijk het maar.’ Maar dan gaat er een uur voorbij en dan denk ik ‘wacht eens even, ik vind het gaaf wat ik doe. Waarom zou ik er ooit over denken om niet door te gaan?’”, zo bekent Hamilton.

Hamilton ondervindt op die momenten van twijfel veel steun van Angela Cullen, al jaren zijn personal coach. “We trainen samen. Ze is een van mijn beste vrienden en het is echt een voorrecht om met iemand te werken die zo positief is. Ik ben niet zo’n ochtendmens en zij is er echt elke ochtend. Ze straalt zoveel positiviteit uit, het is erg belangrijk om je omringen met positiviteit, dus daar ben ik dankbaar voor.”

De ontboezeming is opmerkelijk gezien het feit dat Hamilton een contract bij Mercedes heeft dat aan het einde van dit seizoen afloopt. Tot een paar maanden geleden leek het er op dat verlenging van die verbintenis slechts een formaliteit was. Maar geruchten over een transfer van teambaas (en Hamilton-vertrouweling) Toto Wolff naar Aston Martin, over de komst van Sebastian Vettel bij de Zilverpijlen of zelfs een algeheel vertrek van Mercedes uit de Formule 1, voeden mogelijk de twijfel bij Hamilton.