Hamilton: "Grands Prix in steden het beste voor de Formule 1"

De Formule 1-kalender is onder het bewind van eigenaar Liberty Media behoorlijk uitgebreid met GP's in met name grote steden. Saudi-Arabië voegde zich vorig jaar op het rooster en daar is de onlangs verreden race in Miami bijgekomen. Vanaf 2023 reist de Formule 1 ook naar Las Vegas om daar over de beroemde Strip te rijden. Hoewel er genoeg mensen zijn die graag zien dat F1 ook naar old-school circuits reist, denkt Lewis Hamilton dat Liberty Media logische keuzes maakt door Grands Prix in dichtbevolkte gebieden te organiseren.

"Ik ben wel van de oude stempel", opent de Mercedes-coureur. "Natuurlijk houd ik van geschiedenis en bepaalde circuits, maar hoe ouder ik word hoe meer ik besef dat het om de mensen gaat. We kunnen naar een afgelegen plek gaan met weinig mensen, geen goede faciliteiten en geen geweldige gemeenschap. Het is voor ons heel gaaf om op oude circuits te rijden, maar het gaat om de mensen. Die maken het. We hebben het meegemaakt tijdens de pandemie. Er was niemand en dus totaal geen sfeer. Het was net een testdag en niet leuk. Nu zien we honderdduizenden mensen naar Grands Prix komen. Ze zitten vol met energie en willen dolgraag meer van de sport leren."

Hamilton denkt dat de Formule 1 kan inspringen op de belangstelling die er nu is voor de sport. Volgens de Mercedes-coureur kan hiermee een verbinding worden gemaakt met alle lagen van de samenleving. "De fans vormen de kern van de sport, zij maken de sport", vervolgt de zevenvoudig kampioen. "We komen in steden waar we ons echt kunnen verbinden met de gemeenschappen en ook echt een impact kunnen hebben. Ik houd van bijvoorbeeld de Nürburgring, maar daar is geen diverse gemeenschap. We hebben daar geen invloed. In Miami kunnen we wel iets doen. Ik heb diverse kinderen ontmoet met verschillende achtergronden en zij willen nu in de engineering. Dat spreekt me veel meer aan."