Hamilton: "Verstappen en Bottas snel, foutmarge Mugello nihil"

Waar Bottas een voortvarende start kende op het Autodromo Internazionale del Mugello, moest Hamilton in beide trainingen achter zijn teammaat aansluiten. Dit had naar eigen zeggen voor een deel te maken met de benodigde aanpassing aan een onbekend circuit. "Ik probeer de limiet al wel op te zoeken en op bepaalde delen, zoals in de laatste sector, heb ik dat ook al aardig voor elkaar. Maar in sommige andere delen ben ik nog iets zwakker."

Hamilton duidt daarmee op de sectoren één en twee. "En dan met name in die eerste sector. Er is nog voldoende ruimte voor mij om de prestaties in dat deel te verbeteren. Max en Valtteri zijn daar bijvoorbeeld erg snel. Daar moet ik vanavond maar van leren en hopelijk gaat het morgen beter", zo concludeert Hamilton na afloop van de tweede training.

Hamilton geniet voor fysiek zwaar circuit

De eerste kennismaking met Mugello in een F1-auto heeft Hamilton ook al duidelijk gemaakt dat de foutmarge op het Italiaanse circuit minimaal is. Of zoals hij het zelf omschrijft: "Je hebt hier echt geen tijd voor spielerei. Dit is een serieus circuit. Het zijn allemaal snelle of 'medium-speed' bochten, waarbij we geen enkele keer lager komen dan de derde à vierde versnelling", zo legt de zesvoudig wereldkampioen uit. "Je hebt ook maar weinig uitloopstroken, vooral niet bij de bochten acht en negen. Ik zat tijdens mijn in-lap eens te kijken met welke snelheden we daar doorheen gaan en hoop vooral dat de banden het volhouden tijdens de race."

Hamilton stipt daarmee één van de twee voornaamste gespreksonderwerpen aan. Veel snelle bochten en hoge temperaturen betekenen dat de Pirelli-banden het behoorlijk voor de kiezen krijgen. "Al moet ik zeggen dat het vandaag nog best oké was, de banden bleken best goed. Ik hoop vooral dat we zondag meer dan één stop moeten maken, éénstoppers zijn altijd wat saai." Het tweede gespreksonderwerp betreft de fysieke belasting voor coureurs, ook die is hoog. "Het is erg intens, maar ook geweldig om mee te maken. Fysiek gezien is dit één van de meest uitdagende circuits die we de laatste tijd hebben bezocht, vooral met die dubbele knik naar rechts", duidt hij op de Arrabbiata 1 en 2. "Dat gedeelte is zo'n helemaal volgas, ik hou daar van."