Een aantal jaren geleden introduceerde de Formule 1 het initiatief We Race As One, waarbij gelijkheid van alle mensen centraal stond. Na de aankondiging van de Grand Prix van Saudi-Arabië kon de organisatie op veel kritiek rekenen, omdat deze wedstrijd niet zou stroken met het initiatief van de Formule 1. Op de vraag wat Lewis Hamilton hiervan vindt, antwoordt de Mercedes-coureur: “Ik heb tijdens de vorige race gezegd dat we als sport de plicht hebben om te werken aan bepaalde zaken in landen waar we komen, zeker op het gebied van mensenrechten”, aldus de huidige nummer twee in het kampioenschap. “Met alle respect voor de mensen hier, ik heb een warm welkom gekregen. Ik kan niet zeggen dat ik de meeste kennis heb van een situatie waarin mensen zich hier bevinden, die opgegroeid zijn in een gemeenschap waar bepaalde regels gelden en waar een regime regeert.”

Ondanks het fijne welkom geeft Hamilton aan zich niet heel comfortabel te voelen. “Maar het is niet mijn keuze om hier te zijn, het is de sport die deze keuze gemaakt heeft. Het is belangrijk om aandacht te vragen voor de problemen”, vervolgt de Engelsman.

Net als in Qatar draagt de zevenvoudig kampioen ook dit weekend een helm met regenboogkleuren. “Tijdens de laatste race heb je mijn helm gezien, die draag ik hier en tijdens de volgende race ook weer. Dit is een probleem met een wet voor iedereen die hier tot de LGBTQ+-gemeenschap wil horen. Er moeten veranderingen komen, zeker wat betreft de vrouwenrechten. Ze mochten hier tot 2018 niet eens in een auto rijden, gaat dat nu wel goed? Zitten er nog steeds vrouwen in de gevangenis? Er moet verandering komen en ik denk dat onze sport meer kan doen", besluit Hamilton.

