Hamilton en Cullen uit elkaar: “We staan achter zijn keuze”

Aan de vooravond van de Grand Prix van Saudi-Arabië maakte Lewis Hamilton bekend dat Angela Cullen en hij niet langer samenwerken. De zevenvoudig wereldkampioen gaf echter geen reden voor de breuk en evenmin is duidelijk wat Cullen nu gaat doen. Mercedes-teambaas Toto Wolff verschafte vrijdag op de persconferentie voor teamleden in Jeddah alsnog enige duidelijkheid.

“Angela is er lange tijd bij geweest. Maar in elk team, of het nou gaat om een kleine of grote groep, is het denk ik geen statische situatie die je kan bevriezen. We ontwikkelen ons namelijk allemaal als mens”, begon Wolff zijn uitleg. “We groeien als organisatie en als dingen niet meer werken, dan moet je eerlijk zijn en verandering aanbrengen. Angela zal altijd een mascotte van het team blijven. Zij is de enige met een luidere stem dan een startende auto! Maar als dit is wat Lewis beslist, dan zullen we hem altijd steunen, welke kant hij ook op wil.”

Wolff verwacht dat Hamilton blijft

Het contract van Hamilton bij Mercedes loopt komende winter af. Wolff heeft er vertrouwen in dat de 38-jarige coureur uit Stevenage zijn verbintenis gaat verlengen, ook al is de W14 vooralsnog slechts een subtopper. “Ik denk niet dat Lewis Mercedes verlaat”, aldus Wolff. “Hij bevindt zich in de fase van zijn carrière waarin we elkaar vertrouwen. We hebben een geweldige band met elkaar opgebouwd en we hebben geen reden om aan elkaar te twijfelen, ook al is het nu een moeilijke periode. Maar dat maakt het alleen maar mooier als we terugkomen uit dit tranendal met solide prestaties.”

Toch zou Wolff het begrijpen als Hamilton elders gaat kijken in de jacht op diens achtste wereldtitel. “Als een coureur nog een kampioenschap wil winnen, dan moet hij ervoor zorgen dat hij daar de auto voor heeft”, vervolgt Wolff. “Als wij in de komende paar jaar niet kunnen laten zien dat we in staat zijn om hem die wagen te geven, dan moet hij verder kijken. Ik denk niet dat hij het op dat moment zal doen, maar ik zal geen wrok koesteren als het over een jaar of twee toch gebeurt.”

Video: Viaplay over de breuk tussen Hamilton en Cullen