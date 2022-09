Hamilton vreest DRS-trein: “Wellicht moet ik iPad meenemen”

Lewis Hamilton wacht zondag een inhaalrace in Italië. De zevenvoudig wereldkampioen is wegens een motorwissel teruggezet naar P19 op de startopstelling. Normaal gesproken had DRS hem naar voren kunnen helpen, alleen is het effect van het openen van de achtervleugel klein op Monza omdat de teams hier sowieso al met weinig downforce rijden. Hamilton merkte het vrijdag al in de trainingen.

“Ik reed achter Valtteri Bottas en kon hem niet inhalen”, aldus Hamilton over het DRS-effect. “Dus ik hoop dat ik in de race niet klem kom te zitten, maar ik kan me voorstellen dat iedereen in een DRS-trein belandt en dat het dus een kwestie van wachten op de strategie wordt. Ik dacht eraan om een iPad mee te nemen, om in de DRS-trein de nieuwe Game of Thrones te kijken.”

Hamilton heeft overigens niet het idee dat de strategie een groot verschil zal maken. Dat heeft vooral te maken met de bandenselectie van Pirelli voor Monza, zegt hij. “Ze hadden de zachtste banden moeten meenemen, om meer pitstops te krijgen”, stelt Hamilton op een vraag van Motorsport.com. “Maar ze blijven die harde banden meenemen en dan is een éénstopper de enige optie. Die gaan we in de race over het algemeen zien, dus de strategie zal niet heel veel doen. Hopelijk zijn er safety cars en dat soort dingen. Ik heb dit jaar zoveel pech gehad met safety cars, maar hopelijk krijgen we deze keer een mooi aanbod.”

Video: Lewis Hamilton na de kwalificatie op Monza