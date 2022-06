De vrijdagse trainingen werden afgesloten met de woorden: "Deze auto is zo slecht", maar een dag later was alles anders. Lewis Hamilton kende een bijzonder sterke kwalificatie en klokte uiteindelijk de vierde tijd. "Ik kan niet vertellen hoe blij ik ben. Ik heb mensen echt een dikke knuffel gegeven in de garage. We werken zo ontzettend hard. De afgelopen week was echt een uitdaging. We worstelden bij de start van dit GP-weekend nog met de auto. In droge omstandigheden zitten we er dan ook zeker nog niet bij. Maar het is echt fantastisch om in dit soort omstandigheden in de top vijf te komen. Dit is volgens mij tot dusver mijn beste kwalificatieresultaat dit jaar. Dit is een soortgelijke opwinding die ik ook voelde tijdens mijn eerste kwalificatie in 2007", zegt Hamilton tegen onder meer Motorsport.com.

In Q3 droogde de baan snel op, al dook iedereen bij de start van het laatste deel nog op intermediates naar buiten. Naarmate de sessie vorderde verdwenen de natte plekken op sommige punten van de baan wel heel snel en verscheen er een droge racelijn. Teamgenoot George Russell besloot de gok te wagen en het op slicks te proberen. Dat schoot ook even door het hoofd van de zevenvoudig wereldkampioen. "Ja, dat heb ik zeker overwogen", gaat Hamilton verder. "Het droogde snel op en op sommige punten was het droog genoeg. Maar voor mij voelde het als een enorme gok, helemaal met deze temperaturen. Ik besloot op inters te blijven en dat was uiteindelijk de juiste keuze."

Het grootste probleem voor Mercedes is en blijft bouncing. Op het Baku City Circuit werd de rug van Hamilton rondenlang geteisterd, maar voor zondag verwacht hij dat het een minder grote rol gaat spelen. "Het moet een stuk beter zijn. Dit weekend is de bouncing wel minder. We rijden nu met een andere rijhoogte. Het is voor mijn gevoel niet gevaarlijk dit weekend. Tot op heden is het ook minder erg dan in Baku. Ik krijg nog wel elke avond acupunctuur voor mijn rug", besluit de Mercedes-coureur.