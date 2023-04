Na de vrijdagtrainingen was Lewis Hamilton somber gestemd. De Brit liet meteen na de tweede sessie optekenen dat Red Bull Racing in de kwalificatie niet te kloppen zou zijn en Mercedes eerder naar de vijfde startplek zou moeten kijken. Tot zijn eigen verbazing stond het Duitse merk er ontzettend goed bij in Q3. George Russell loodste de W14 knap naar de tweede startplek, terwijl Hamiltons tijd goed was voor de derde stek. Na afloop had de zevenvoudig wereldkampioen een glimlach van oor tot oor.

De Brit moest om precies te zijn 0.372 seconde laten op de poletijd van Max Verstappen, maar hield onder meer beide Aston Martin- en Ferrari-coureurs achter zich. "Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Dit is totaal onverwacht. Ik ben onwijs trots op het team", trapt de 38-jarige rijder af. "George heeft het ook geweldig gedaan. Dat wij nu op de eerste twee startrijen staan is echt een droom voor ons. We werken onwijs hard om weer vooraan te komen. Het is geweldig dat we zo dicht bij Red Bull staan. Ik hoop dat we het ze morgen lastig kunnen maken en dat het weer goed blijft."

Hamilton had in de beginfase van Q3 zelfs even de voorlopige pole in handen, maar werd al rap naar achteren verwezen. In zijn tweede run stuitte hij op verkeer en kon ook moeilijk een gaatje creëren. Had dat veel invloed? "De tweede poging was niet zo goed als de eerste", vervolgt hij eerlijk. "In de laatste sector maakte ik weer wat goed, maar ik verloor het juist in het begin. Ik ben alleen helemaal niet teleurgesteld. Ik ben juist onwijs dankbaar voor deze positie. Ik ga morgen mijn stinkende best doen om nog verder naar voren te komen."

Fernando Alonso, zijn oude rivaal, staat morgen op P4 naast hem. Wat is het doel van Hamilton? "Om eerste te worden", lacht hij. "Ik hoop op een dag als die ik de eerste keer hier in 2007 had en dat de eerste bocht goed uitpakt. Ik weet niet of iemand dat nog herinnert? Het zou te gek zijn als dat lukt."

Hamilton debuteerde in 2007 in de Grand Prix van Australië, kwalificeerde zich op de vierde positie, maar stond bij het doven van de rode lichten meteen onder druk van Robert Kubica. De toenmalig McLaren-coureur schoot vervolgens in de eerste bocht aan de buitenzijde voorbij aan oud-ploegmaat Alonso en kwam op P3 te liggen. Hij eindigde die wedstrijd ook op die positie.