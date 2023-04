Red Bull opnieuw buiten bereik volgens Hamilton, Russell tevreden

Lewis Hamilton opende het Australische Grand Prix-weekend vrijdagmiddag lokale tijd uitstekend met een tweede tijd achter Max Verstappen en voor diens teamgenoot Sergio Perez. De Brit moest net iets meer dan vier tienden seconde laten op de rapste tijd van de regerend wereldkampioen. In de tweede sessie liep het anders. Na ongeveer twintig minuten begon het te regenen, waardoor Hamilton geen serieuze tijd meer kon rijden op de slicks. Met een 1.20.323 vond de zevenvoudig wereldkampioen zich terug op dertiende plaats. "De ochtend verliep prima, de middag niet zo", vat Hamilton zijn vrijdag samen.

De race in Albert Park is de derde race van het huidige Formule 1-seizoen. In Bahrein en Saudi-Arabië was Mercedes sneller dan Ferrari, maar kon het Red Bull Racing niet bijbenen. Op de vraag hoe het in Australië voelt in vergelijking met de voorgaande twee weekends, antwoordt de Engelsman. "Redelijk hetzelfde om eerlijk te zijn. Vanochtend voelde wel beter. De veranderingen die we daarna doorvoerden werkten niet echt. Het is zaak om daar vanavond nog eens in te duiken. Door de regen was het niet fijn."

Omdat de rest van het weekend Down Under naar alle waarschijnlijkheid droog verloopt, heeft Hamilton naar eigen zeggen niet veel aan de verzamelde data. Daarnaast stipt de 38-jarige coureur de drukte op de baan aan. "Iedereen had daar volgens mij problemen mee en iedereen gaat traag op de racelijn. Hopelijk gebeurt dat niet nog een keer en zitten we elkaar niet in de weg", vervolgt hij, waarna de blik op de kwalificatie gaat. "We nemen het in ieder geval niet op tegen de Red Bulls. We moeten alles geven en zo hoog mogelijk eindigen. Ik denk dat we de snelheid hebben voor ongeveer de vijfde startplek, dat is vergelijkbaar met de laatste race."

Komt er wel regen zaterdag?

George Russell heeft hetzelfde idee als zijn teamgenoot. "Ja, dat klopt ongeveer wel", antwoordt hij op de uitspraken van Hamilton. "Als we het echt weten samen te brengen, dan moet de derde startrij te doen zijn, dus tussen de vijfde en achtste positie. Dat is waar we op dit moment naar moeten kijken. Het is zaak onze kansen te maximaliseren en om een soortgelijk weekend als in Jeddah te draaien."

De 25-jarige coureur zelf was wél tevreden over de stappen die hij tussen VT1 en VT2 zette. "Het weer was natuurlijk wel wat frusterend, het kwam als een verrassing. Ik heb zeker een stap gemaakt ten opzichte van de eerste training, dat is een goede zaak. Ik heb gehoord dat voor morgen ook nog wat regen voorspeld wordt, dus dat kan de boel hopelijk door elkaar gooien", zegt hij, waarna hem gevraagd wordt over de wijzigingen die hij heeft doorgevoerd. "We hebben veel aan de afstelling veranderd. We maken sowieso goede stappen de laatste tijd en krijgen daardoor de auto gedurende het weekend in een goede window. Dat voelt bevredigend."

Video: Regen verstoort de tweede oefensessie in Australië