Hamilton tegen neerhalen regenwoud voor F1-circuit

Het nieuwe circuit in Rio moet Interlagos in Sao Paulo vervangen als thuislocatie van de Braziliaanse Grand Prix. Voor de bouw van de asfaltlus bij het olympische park van de stad moeten zo’n 70.000 bomen worden gekapt en dat strijkt veel mensen tegen de haren. Tegenstanders zijn onder hashtag #BrazilSaysNoToDeforestation een actie begonnen.

Hamilton gebruikte de hashtag afgelopen week op social media en sprak zich uit tegen een verhuizing van de Grand Prix. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de race werd hem gevraagd naar zijn beweegredenen. “Mijn persoonlijke mening is dat de wereld niet echt zit te wachten op nog een nieuw circuit. Er zijn genoeg fantastische circuits in de wereld, ik ben dol op Interlagos. Ik ben in Rio geweest en het is er prachtig. Nou ken ik niet alle details en ik heb gehoord dat men het duurzaam wil bouwen, maar het meest duurzame is om geen bomen te kappen. Zeker in een tijd waarin we in een wereldwijde crisis zitten en tegen een pandemie vechten.”

De organisatie achter de nieuwe loactien – Rio Motorsports – geeft toe dat er voor de aanleg van het circuit op een voormalig militair terrein tienduizenden bomen moeten worden geveld, maar die kap zal worden gecompenseerd. “Het neerhalen van deze 70.000 bomen zal worden gecompenseerd door 700.000 nieuwe bomen te planten, deels op het terrein zelf. Daardoor komt er meer gebroeiing op de locatie groter dan er nu is”, aldus de promotor.

De verhuizing van de Braziliaanse Grand Prix van Sao Paulo naar Rio de Janeiro is al in kannen en kruiken, zo bleek uit een brief van Formule 1-chef Chase Carey in handen van Motorsport.com. Dit jaar zou de laatste GP van Brazilië op Interlagos worden verreden, maar door de coronacrisis gaat die uiteraard niet door. Of Rio al volgend jaar op de kalender staat is niet zeker. Dat hangt af van de bouw.

Met medewerking van Luke Smith