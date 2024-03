“Dit was helemaal geen goede kwalificatie”, zegt Hamilton op vrijdagavond tegen de pers in de paddock, waaronder Motorsport.com. “Ik worstelde donderdag enorm met de auto, maar tijdens de derde training op vrijdag ging het iets beter, nadat ik naar een iets grotere achtervleugel was overgestapt. Ik verloor er twee tienden op het rechte stuk door, maar kreeg er iets meer stabiliteit voor terug. Het maakte het gevoel in de auto stukken beter.”

“Ik hoopte dat we dat verbeterde gevoel mee konden nemen de kwalificatie in, maar helaas hebben we nog steeds last van het stuiteren”, vervolgt de zevenvoudig wereldkampioen. “Dat maakte het erg moeilijk om te pushen in de eerste sector en dat is ook de reden waarom we daar zo langzaam zijn. In de tweede en derde sector zaten we er veel beter bij, maar in dat eerste gedeelte is het hetzelfde als vorig jaar.” Hamilton baalt ervan dat het team nog altijd last heeft van porpoising. “Het is nu voor het derde op rij… Maar als je dat even buiten beschouwing laat, dan hebben we dit jaar een auto die op alle vlakken veel beter is dan die van vorig jaar. Alleen dat ene bezorgt ons gewoon erg grote problemen.”

Over wat er mogelijk is in de race, zegt hij: “Het is zoals het is. We doen op dit moment niet voor de overwinningen mee, dus ik zal gewoon proberen om zoveel mogelijk punten te pakken. Ik denk dat het vooral een kwestie zal zijn van het hoofd koel houden.”

P4 was mogelijk?

Mercedes-collega George Russell was zevende in de kwalificatie, maar denkt dat de vierde startplek mogelijk was geweest, als hij zijn laatste vliegende ronde niet had hoeven afbreken. “Ja, dat was erg jammer”, antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. “Mijn eerste ronde op een gebruikte set banden was erg sterk. Vervolgens deden we er een nieuwe set onder, waarop ik tot de negende bocht twee tienden sneller was. Maar vervolgens verloor ik de auto bij Bocht 10. Ik denk dat het met deze auto mogelijk was om op P4 te eindigen.”

Volgens Russell is Mercedes nog zoekende naar de ‘sweet spot’. “Op donderdag waren we heel sterk, maar op vrijdag hebben we een stap naar achteren gezet. In Bahrein was het hetzelfde verhaal. Daar waren we eerste en tweede in de tweede training, maar ging het ook minder in de kwalificatie. We moeten zien uit te vogelen waardoor dat komt”, aldus Russell. “We moeten in de data kijken. Maar mogelijk heeft het te maken met dat je door de baanevolutie steeds sneller door de bochten gaat en de auto daardoor alsmaar dichter bij de grond komt. Waarschijnlijk neemt daardoor het stuiteren toe. En dat was ook mijn voornaamste probleem in de kwalificatie. In de snelle gedeelten raakte de auto de grond. Daardoor verloor ik ook de auto bij de tiende bocht. Ik stuurde in, de auto raakte de grond en ik raakte van de baan. Dat kwam waarschijnlijk doordat ik die bocht misschien 10 kilometer per uur sneller nam dan ik tot dusver had gedaan. Het is dus zoeken naar een balans.”

De coureur uit King’s Lynn voorziet een zware race. “We hebben een goede race pace, maar dit is geen eenvoudige baan om in te halen. Zelfs niet met DRS”, weet hij. “En aangezien het een race is waarin je gemakkelijk met één pitstop afkunt, zul je ook geen grote verschillen in de rondetijden van de coureurs zien. Maar de tijd zal het leren. Ik weet zeker dat we sneller zijn dan McLaren en Aston Martin én we hebben een goede rechtelijnsnelheid in tegenstelling tot de afgelopen twee jaar, maar het wordt desalniettemin niet gemakkelijk om naar voren te komen.”