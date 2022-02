Lego brengt groot bouwpakket van McLaren F1-auto voor 2022 uit

Met de onthulling van de Haas F1-livery hebben de Formule 1-fans voor het eerst kennis kunnen maken met de nieuwe generatie auto’s, die onder het nieuwe technische reglement zijn ontworpen. De onthulling van de nieuwe McLaren, die de naam MCL36 gaat dragen, vindt vrijdagavond pas plaats. Het nieuwste bouwpakket van Lego Technic geeft echter al een hint hoe de nieuwe bolide er mogelijk uit komt te zien. McLaren en Lego hebben de handen namelijk ineen geslagen voor een bouwpakket met 1.432 stenen.

Terwijl de ontwerpers van de Britse renstal druk bezig waren om de nieuwe F1-bolide voor de nieuwe technische regels te ontwerpen, deden de ontwerpers van Lego hetzelfde. Het model voldoet dus wel aan de nieuwe reglementen, maar er is geen garantie dat de nieuwe McLaren F1-auto hetzelfde uiterlijk krijgt. De kleuren van de auto zijn gebaseerd op de livery waarmee het team afgelopen seizoen uitkwam. Eenmaal afgebouwd heeft het schaalmodel een lengte van 65 centimeter, een breedte van 27 centimeter en een hoogte van 13 centimeter, waarmee het een schaal van ongeveer 1 op 8 heeft. De Lego Technic-versie heeft ook een V6-motor met bewegende zuigers, werkende besturing en vering en een differentieel.

“Met trots onthullen we het unieke Lego Technic-model van onze McLaren F1-auto. Het is een leuk en aantrekkelijk product dat een ode brengt aan onze 2021-livery, terwijl de fans tegelijkertijd een goede interpretatie krijgen van het ontwerp van de nieuwe 2022-auto”, zei technisch directeur James Key van McLaren. “Dit is mogelijk gemaakt door de soepele samenwerking met het team van de Lego Group, die onze moedige en gedurfde benadering van design echt hebben onmarmd. Het eindproduct ziet er fantastisch uit en we kunnen niet wachten om het beschikbaar te maken voor onze fans.”

De McLaren F1-auto is de eerste Formule 1-bolide die wordt uitgebracht in de productlijn Lego Technic. In het verleden werden daar wel al enkele andere auto’s en raceauto’s uitgebracht, zoals de Porsche 911 RSR GTE, AF Corse Ferrari 488 GTE, de McLaren Senna GT en een Porsche 99X Formule E-auto. Recent kondigden Lego en het F1-team van Mercedes ook al een samenwerking aan. Onderdeel daarvan is het uitbrengen van een combi-set van de Mercedes W12 en de Project One in de productlijn Speed Champions.

De Lego Technic McLaren F1-auto is vanaf 1 maart te koop via de website van Lego en kost 180 euro. Later in het jaar ligt het bouwpakket ook in de fysieke winkels.