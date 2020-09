Leclerc heeft nergens last van na crash in Italiaanse GP

Voor het eerst sinds 2017 moest de Formule 1 vorige week een race onderbreken. Charles Leclerc was daarvoor de aanleiding, omdat hij halverwege de race op Monza op hoge snelheid de controle over zijn Ferrari verloor in de Parabolica. Vervolgens gleed hij door de grindbak en ging hij hard de bandenstapels in. Daarbij liepen de bandenstapels zoveel schade op dat de rode vlag gezwaaid moest worden. Hoewel Leclerc ongedeerd en zonder hulp uit het wrak klom, gaf hij wel toe dat hij direct na de race wat pijntjes had.

Een dag na de race liet Leclerc zich medisch onderzoeken om te kijken of hij niet iets ernstigs had opgelopen, en daarbij kreeg hij te horen dat er niets aan de hand was. “Ik voel me oké”, zei Leclerc vrijdag bij de persconferentie voor de Toscaanse Grand Prix. “Op maandag heb ik nog een aantal medische controles ondergaan, maar alles is in orde. Na de crash had ik een beetje last van mijn rug, maar vanaf maandag was eigenlijk alles wel weer goed.”

De crash van Leclerc op Monza was de afsluiting van wederom een belabberd weekend voor Ferrari. Teamgenoot Sebastian Vettel was eerder in de race al uitgevallen doordat zijn remmen dienst weigerden. Een week eerder had de Scuderia op Spa-Francorchamps ook al niet de snelheid om zich te melden in de strijd om punten. Het zijn dus zware weken voor Ferrari, maar Leclerc is hoopvol dat hij en het team beter kunnen presteren op Mugello - waar de renstal haar 1000ste Grand Prix afwerkt.

“Ik heb het gevoel dat dit qua prestaties mogelijk beter zal zijn dan de laatste twee weekenden”, zei hij. “Ik hoop morgen echt de bevestiging te krijgen van wat ik nu denk, maar het zou positiever moeten zijn. Laten we kijken hoe het gaat. Een aantal maanden geleden hebben we hier een filmdag gedaan en het was behoorlijk zwaar voor de nek om op zo’n circuit te beginnen. Maar het zou geen probleem moeten zijn, want sindsdien hebben we al behoorlijk wat races gereden.”

Met medewerking van Jonathan Noble