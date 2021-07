Leclerc: Lichte auto in F1-sprintrace doet denken aan tijdperk met tanken

Zaterdagmiddag stond niet de kwalificatie voor de Britse Grand Prix op het programma, maar de eerste sprintrace in de historie van de F1. In een race over zeventien ronden werd bepaald wie de pole-position veroverde voor de race op zondag. Door het relatief lage aantal ronden konden de coureurs met een relatief lichte auto beginnen aan de race en dat kon Charles Leclerc wel bekoren. De Ferrari-coureur startte als vierde en behield die positie de hele sprintrace, mede doordat Fernando Alonso in de openingsfase de McLarens van Lando Norris en Daniel Ricciardo ophield. Zodoende mag hij zondag vanaf de vierde plek aan de race beginnen.

Het meenemen van minder brandstof voor de sprintrace maakte volgens Leclerc een ‘groot verschil’. Het doet hem zelfs denken aan de F1 van voor 2010, toen het bijtanken tijdens de race nog was toegestaan. “Het is heel prettig. Ik rij liever in deze omstandigheden, het doet me een beetje denken aan het bijtanken. Het voelt erg goed en ik denk dat het deze banden in een veel beter window brengt, waardoor wij harder kunnen pushen”, antwoordde de Monegask op een vraag van Motorsport.com. “Helaas kunnen we normaal gesproken niet zeventien ronden voluit pushen, dus het voelde goed om dat nu wel te kunnen.”

Kwalificatie op vrijdag positief bevonden

Het hele concept van de F1-sprintraces kan overigens ook op de goedkeuring rekenen van Leclerc. “Eerlijk gezegd vond ik het geweldig. Voor nu ben ik echt fan van dit format. In sommige races zal er niet zoveel actie zijn in de sprintkwalificatie, maar het maakt wel iedere dag van het weekend interessant. Normaal verveel ik me op vrijdag in de auto, maar nu was het spannender”, aldus Leclerc. “Er viel meer te winnen door vanaf de start van VT1 te pushen om klaar te zijn voor de kwalificatie. De sprintkwalificatie was cool omdat je zeventien ronden achter elkaar kan pushen, maar ik geniet nog meer van de verandering aan de vrijdag. Het is voor de coureurs veel interessanter om de kwalificatie op vrijdag te hebben.”

Tot dusver zijn de reacties op de sprintkwalificatie overwegend positief. Het format heeft weinig echte tegenstanders en ondanks enkele verbeterpunten ziet bijvoorbeeld Toto Wolff wel een toekomst voor de zogenaamde F1 Sprint. Hij ziet vier of vijf races als het maximum, maar Leclerc is daar nog niet zeker over. “Ik weet niet, ik denk dat het nu nog te vroeg is om daar iets over te beslissen. We hebben het pas één keer gedaan en we hebben de hoofdrace nog niet gereden, hoewel dat mijn mening niet gaat veranderen. Maar we moeten afwachten hoe het op andere circuits gaat om te kijken of het zinvol is om het aantal te verhogen. Laten we afwachten.”