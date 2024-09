Lawrence Stroll zet deur voor komst Newey wagenwijd open

Nadat Adrian Newey bekendmaakte bij Red Bull Racing te vertrekken, werd de Britse topontwerper met veel teams in verband gebracht. In eerste instantie leek Ferrari de volgende werkgever van de ingenieur te worden, maar de Italianen vissen achter het net. De verwachting is namelijk dat Aston Martin Racing van de diensten van Newey gebruik gaat maken. Het heeft er alle schijn van dat voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku de bekendmaking plaatsvindt.

In gesprek met het Amerikaanse medium Bloomberg laat teameigenaar Lawrence Stroll weinig aan de verbeelding over als hij over Newey spreekt. "Adrian en ik zijn niet maanden, maar al jaren met elkaar in gesprek", begint de steenrijke Canadees. "Het is duidelijk dat Adrian de meest begaafde persoon in de Formule 1 is, zeker gezien zijn trackrecord en geschiedenis. Daarnaast is het ook nog eens een enorme heer."

Helemaal toegeven dat Newey binnenkort onderdeel wordt van Aston Martin doet Stroll niet, maar als de 65-jarige man uit Montréal mocht kiezen, komt de ontwerper voor zijn team werken. "Ik zou het geweldig vinden als Adrian bij ons team zou komen. Ik denk dat elk ander team op de Formule 1-grid precies hetzelfde denkt", aldus Stroll.

Aanwinst na aanwinst

Bij Aston Martin is men volop bezig om het team naar de top te brengen. De ene na de andere hooggeplaatste technicus stapt over naar het team uit Silverstone. Voormalig Red Bull-aerodynamicus Dan Fallows stapte over en is nu de technisch directeur en Andy Cowell verliet de motorenafdeling van het Mercedes-team om bij Aston Martin vanaf 1 oktober 2024 CEO te worden. Op Enrico Cardile moet nog wat langer gewacht worden. De voormalig hoofd aerodynamica van Ferrari gaat vanaf 1 januari als chief technical officer aan de slag.