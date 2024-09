Nieuwe werkgever Newey lijkt bekend, aankondiging snel verwacht

Op 1 mei maakte Red Bull Racing officieel bekend dat topontwerper Adrian Newey begin 2025 afscheid neemt van het team. De komende maanden werkt de Brit enkel nog aan de RB17-hypercar die onlangs onthuld is, maar sinds de aankondiging is er veel gespeculeerd over zijn toekomst. De 65-jarige Newey is met meerdere teams in verband gebracht, met name Ferrari, Williams en Aston Martin. Een aankondiging over de toekomst van Newey lijkt niet meer heel lang op zich te laten wachten. Voor de Grand Prix van Azerbeidzjan van volgende week zou er al meer bekend moeten worden over diens toekomst. Het gaat volgens bronnen van Motorsport.com zo goed als zeker om een aankondiging vanuit de hoek van Aston Martin, waar hij zijn F1-carrière zal vervolgen.

Zoals Motorsport.com eerder al wist te melden, mocht er voor september niks bekend gemaakt worden over Newey's toekomst als onderdeel van een clausule bij Red Bull. Newey is nu begonnen aan een gardening leave van zes maanden, waardoor hij pas in 2025 aan de slag kan bij Aston Martin. Het team uit Silverstone heeft niet gereageerd op de situatie, maar een bekendmaking deze maand hangt al langere tijd in de lucht.

Vlak na de aankondiging van zijn vertrek leek Ferrari nog de favoriet om een beroep te kunnen doen op de diensten van Newey, maar de Scuderia is afgehaakt in die strijd. Aston Martin nam snel die favorietenrol op zich, mede doordat teameigenaar Lawrence Stroll alles op alles wil zetten om van zijn team een kampioensteam te maken. De komst van Newey zou die ambities van Aston Martin alleen maar kracht bijzetten. Naar verluidt zou een bezoek aan de fabriek in Silverstone in juni een grote rol hebben gespeeld in het overtuigen van Newey.

Het is dan nog wel de vraag in hoeverre de technische structuur op de schop moet bij Aston Martin. Het team heeft immers eerder al Dan Fallows overgenomen van Red Bull en aangesteld als technisch directeur. Daarnaast neemt het binnenkort ook nog voormalig Mercedes-motorbaas Andy Cowell en Ferrari's technisch directeur voor de chassisafdeling, Enrico Cardile, over.