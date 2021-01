Stroll wil van Aston Martin ‘team voor iedereen’ maken

Na twee jaar Racing Point gaat het in Silverstone gevestigde team vanaf 2021 verder als Aston Martin. In maart trekt de renstal van eigenaar Lawrence Stroll het doek van de nieuwe bolide, die uitgerust wordt met een groene livery. Lance Stroll en Sebastian Vettel verdedigen dit jaar de eer van Aston Martin. De Canadese zakenman wil zijn team enerzijds liever vroeg dan laat mee laten strijden om de prijzen in de Formule 1, maar aan de andere kant vervult het team nog een andere belangrijke rol. “Het is de kern van onze marketingstrategie en een belangrijke component van het bedrijf”, zei Stroll over het F1-programma van Aston Martin.

Als onderdeel van die marketingstrategie hoopt hij dat het team niet alleen de huidige fans langer te kunnen binden, maar dat er bovenal een nieuwe groep fans wordt aangeboord. “We willen dat mensen opveren en ons opmerken, ongeacht dat via resultaten op het circuit, het uitbreiden van onze aanwezigheid in opkomende platforms als esports of het inzetten van spannende nieuwe acties is. Iedereen weet waar Aston Martin voor staat, maar het F1-team geeft ons de kans om de kern van het merk naar nieuwe plaatsen te brengen en voort te borduren op de sterke fundering die is neergelegd door de vorige incarnaties van het team. We willen een nieuw en breder publiek aantrekken en ze niet alleen bij het team, maar ook bij de F1 zelf betrekken. We hebben een organisatie vol ervaren, gepassioneerde racers en combineren dat met een aspirant lifestyle-merk.”

De kern van Strolls plan is dan ook om Aston Martin aantrekkelijk te maken voor zowel de huidige fans als de volgende generatie. Hoe wil hij dat doen? “Ik wil dat ze weten dat we ze naar het hart van dit team en ons avontuur willen brengen. Dat klinkt misschien als een cliché, maar ik kan garanderen dat het een serieuze ambitie is die centraal stond in de grote hoeveelheid werk van de afgelopen twaalf maanden”, aldus Stroll. Hij stelt dat er veel is geïnvesteerd in social media om het ‘prachtige verhaal’ van Aston Martin te vertellen. “We willen dat dit een team voor iedereen is, dat verder reikt dan de sport maar tegelijkertijd onze toegewijde fans, die ons hebben gebracht tot waar we nu zijn, niet vergeet. Om dat te bereiken moeten we buiten de vaste kaders denken en ik hoop dat iedereen ons dat ziet doen met een frisse en moderne identiteit voor het Aston Martin Cognizant F1 Team.”