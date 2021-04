Norris: McLaren MCL35M past beter bij rijstijl Ricciardo

In het kader van kostenbesparingen vanwege het coronavirus rijden de Formule 1-teams in 2021 met grotendeels dezelfde bolide als vorig seizoen. De ontwikkelingsmogelijkheden werden flink ingeperkt, waardoor voor de meeste teams alleen de aerodynamica echt kon worden aangepast. Bij McLaren werd er meer veranderd vanwege de overstap naar krachtbronnen van Mercedes. Dat heeft ertoe geleid dat de MCL35M een iets ander karakter heeft dan zijn voorganger, de MCL35. Voor Norris betekent dit dat hij zijn rijstijl ietwat moet aanpassen ten opzichte van vorig seizoen. Ook concludeert hij dat zijn nieuwe teamgenoot, Daniel Ricciardo, op dat vlak iets beter bij de auto past dan hijzelf.

“Ik denk dat ik na gisteravond nog wat geleerd heb over zijn rijstijl. Hoewel de auto nieuw voor hem is, zijn er dit jaar toch wat verschillen met de wagen en de manier waarop je ermee moet rijden. Op sommige momenten is zijn rijstijl er meer voor geschikt”, concludeerde Norris na de Grand Prix van Bahrein, die hij op een knappe vierde plek afsloot. Daarmee eindigde hij twee posities voor Ricciardo, nadat hij in de kwalificatie nog zijn meerdere moest erkennen in de Australiër. Op dat vlak ondervindt hij ook de meeste hinder van het moeten wennen aan de nieuwe bolide. “De manier waarop we de afgelopen twee seizoenen met de auto hebben moeten rijden is op een goede manier aan het veranderen en ik heb me moeten aanpassen. Ik denk dat ik het goed heb gedaan, maar ik heb het gevoel dat ik mezelf straf met sommige dingen die ik met de auto doe.”

Lessen tijdens race in praktijk gebracht

Na de kwalificatie kreeg Norris echter een aantal nieuwe inzichten. “Ik had het gevoel dat ik het tijdens de race al in praktijk kon brengen en volgens mij won ik op de vlakken waar ik gisteren nog verloor”, vervolgde hij. “Maar er zijn enkele dingen die je misschien niet zou verwachten omdat het Daniels eerste dagen in de auto zijn, namelijk dat hij het beter kan doen door zijn rijstijl. Daar moet ik een beetje aan wennen en ik moet mezelf verbeteren, want de auto is dit jaar anders. Aan mijn kant is er ruimte voor verbetering, meer in het begrijpen hoe je deze auto moet besturen en niet zozeer hoe ik van Daniel moet leren, want dat is volgens mij niet het punt. Wat betreft race pace bleef ik me op mezelf focussen, een vlak wat een aantal jaar geleden nog niet zo goed was. Ik vind dat ik het goed heb gedaan, dus ik ben er erg blij mee.”