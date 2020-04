Norris ziet Racing Point nog steeds als vierde team op de grid

Wanneer de eerste krachtmeting van 2020 plaatsvindt, is door het coronavirus nog altijd niet duidelijk. Formule 1-baas Ross Brawn deelde eerder deze week mee te mikken op een seizoensstart in juli en te hopen op een kampioenschap bestaande uit achttien of negentien races. Voorlopig ligt de Formule 1-wereld echter nog wel even plat door de pandemie: fabrieken zijn gesloten en teams hebben hun werknemers met verlof gestuurd.

Een team kan in deze periode dus niet aan de slag om een eventuele achterstand weg te werken. “Het is niet toegestaan om op dit moment iets te doen in de fabriek, dus als we weer gaan rijden, zullen de auto’s nog precies zo zijn als ze waren. Natuurlijk zal er na de shutdown een beetje tijd zijn om alles weer op te starten voordat we naar de eerste race gaan, maar ik verwacht dat de pikorde onveranderd zal zijn. Dus achter de drie topteams zien we waarschijnlijk Racing Point en daarna komt de rest”, aldus McLaren-rijder Lando Norris in een interview met Motorsport.com. “Het is dus vergelijkbaar met vorig jaar, met de drie topteams vooraan en de andere teams redelijk dicht bij elkaar. We hadden toen een mooie strijd in de middenmoot en volgens mij is dat ook iets waar we met zijn allen weer naar uitkijken: goede gevechten op de baan en kwalificaties en races waarin het heel dicht bij elkaar zit.”

“We moeten er dus voor zorgen dat als we weer gaan racen, we in topvorm verkeren", weet de jonge Brit, die zichzelf scherp houdt met deelnames aan allerlei esports-evenementen. "Want misschien nog wel meer dan vorig jaar, zullen kleine details het verschil maken.”

