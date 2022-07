Norris begrijpt problemen Ricciardo: "Auto is lastig te rijden"

De Formule 1 is dit jaar overgestapt op geheel nieuwe technische reglementen en dito auto's, maar Daniel Ricciardo heeft die verandering niet echt lekker verteerd. De goedlachse Australiër is in de eerste tien races van het seizoen 2022 slechts twee keer in de top-tien geëindigd, wat hem tot dusver 15 punten heeft opgeleverd. Teamgenoot Lando Norris heeft het ook niet makkelijk, maar desondanks staat zijn oogst op één podiumplaats en 58 punten. De 22-jarige Brit begrijpt echter wel waarom zijn teamgenoot de grootste moeite heeft om goede prestaties neer te zetten: de MCL36 is een lastige klant, die een eigen en specifieke rijstijl vereist.

"Op bepaalde punten begrijp ik het wel. Want ik vind dat onze auto een lastige is om mee te rijden. De afgelopen jaren waren onze karakteristieken heel specifiek en uniek, zelfs Carlos [Sainz] zei dat", vertelt Norris. "De rijstijl die je op sommige momenten nodig hebt, is niet dezelfde als die je jarenlang geleerd hebt. Daarom moet je je behoorlijk aanpassen. Vorig jaar hadden we daar nog meer last van en dan is het niet makkelijk om je aan te passen aan dingen, zoals je rem inhouden in bochten waar je dat voor je gevoel niet wil doen, terwijl je in andere bochten het tegenovergestelde moet doen. De manier waarop je deze auto in iedere bocht moet besturen, ligt niet echt voor de hand."

Hoewel de aanpassingsproblemen van Ricciardo het meeste opvallen, stelt Norris dat hij zelf ook wat tijd nodig had om te wennen aan de MCL36. "Sommige karakteristieken van vorig jaar zijn verdwenen, maar daar zijn anderen voor in de plaats gekomen. Daardoor moest ik mijn rijstijl veranderen", legt hij uit. "Ik moest mij dus ook aanpassen. Het is niet zo dat ik deze auto van binnen en buiten ken doordat ik nu vier jaar voor McLaren rij. In de eerste fase van het seizoen en zeker tijdens de eerste tests had ik met mijn rijstijl nog meer moeite dan Daniel, want ik moest mij behoorlijk aanpassen. Dus ik begrijp in zekere zin waar hij moeite mee heeft."

Norris en Ricciardo werken samen om de problemen te boven te komen, maar mocht het nodig zijn, dan is Norris bereid om zijn meer ervaren teamgenoot de helpende hand toe te reiken. "We kijken de hele tijd naar elkaars data. We stellen elkaar doorlopend vragen. Je wil een ander liever geen vragen stellen, maar we helpen elkaar zoveel mogelijk", aldus Norris, die ook opmerkt dat hij zelf dingen leert qua rijden en de afstelling door naar Ricciardo te kijken. "Maar ik vind het geen probleem als hij mij vragen wil stellen om te weten te komen hoe ik me in de auto voel enzovoorts. Maar tegelijkertijd vertaalt mijn gevoel zich niet altijd naar zijn gevoel. Ook rijden we allebei op een iets andere manier. Ik vind het geen probleem als de auto instabieler is, terwijl hij graag een stabiele auto heeft die wellicht iets meer naar onderstuur neigt."