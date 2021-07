Norris nog niet helemaal bijgekomen van incident na EK-finale

De huidige nummer vier in het wereldkampioenschap zocht na de door Engeland verloren wedstrijd zijn auto op toen hij door een paar mannen werd belaagd. Daarbij werd een Richard Mille-horloge met een waarde van ruim 45.000 euro buitgemaakt. De coureur uit Bristol, die nog nooit eerder in zijn leven bij een voetbalwedstrijd was geweest, bleef ongedeerd bij het voorval, maar was vanzelfsprekend erg geschrokken door wat er gebeurd was.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Brittannië gaf Lando Norris donderdag aan dat hij zich nog niet helemaal top voelt, maar dat het wel steeds beter met hem gaat. “Ik ben oké”, antwoordde de McLaren-rijder op de vraag hoe het nu met hem is. “Misschien niet helemaal in perfecte conditie maar het gaat steeds beter. Ik denk dat het erg goed is om hier nu te zijn en mijn gedachten op andere dingen te kunnen richten. Ik ben dus blij om hier te zijn en het gaat steeds beter en ik weet zeker dat ik morgen in orde ben.”

Norris kan komend weekend rekenen op de steun van zijn thuispubliek. En niet een klein beetje ook. De Britse Grand Prix vindt plaats voor volle tribunes. Norris is blij dat er dit jaar weer fans op Silverstone zijn. “Vandaag was het al geweldig”, zei de 21-jarige coureur, die donderdag een filmklus had op het circuit. “Ik heb net nog een paar ronden in een auto gereden en de tribunes langs het rechte stuk met start-finish zaten al vol. Er werd gezongen en alles, wat geweldig was om mee te maken. We hebben het zo lang zonder moeten doen.”

Norris behaalde twee weken geleden zijn derde podium van het seizoen door achter Max Verstappen en Valtteri Bottas sterk derde te worden in de Grand Prix van Oostenrijk. In het klassement is hij nu drie punten verwijderd van Sergio Perez, die na negen races de derde plek bezet in de tussenstand. Met 101 punten scoorde Norris tot dusver ruim twee keer zoveel punten als zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die met 40 punten achtste staat in het kampioenschap.