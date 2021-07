Norris was zondagavond te gast bij de EK-finale tussen Engeland en Italië, gespeeld in Wembley Stadium. Rond de wedstrijd was er meermaals sprake van ongeregeldheden. Na de wedstrijd – die overigens verloren ging voor Engeland – werd Norris op de parkeerplaats overvallen en hebben de criminelen een horloge buitgemaakt. De Britse tabbloid The Sun schreef dat het een horloge was ter waarde van zo’n 40.000 Britse ponden, zo’n 46.500 euro.

McLaren bracht maandagavond laat een verklaring naar buiten: “McLaren Racing kan bevestigen dat Lando Norris na de finale van Euro 2020 betrokken is geweest bij een incident op Wembley. Daar is zijn horloge gestolen. Gelukkig is Lando ongedeerd gebleven, al is hij – geheel begrijpelijk – aangeslagen na het incident. Het team staat achter Lando en we weten zeker dat ook de fans zich daarbij aansluiten. We wensen hem alle succes voor dit weekend.”

Het Britse team zal verder geen mededelingen doen over de zaak aangezien de politie een onderzoek is gestart.

De 21-jarige Norris plaatste kort na de finale nog een foto op social media waarin hij schreef: "Ik ben een beetje verdrietig, maar ik houd van Engeland." Norris is in de Formule 1 bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe. Hij stond dit jaar al drie keer op het podium. In het kampioenschap bezet hij de vierde stek.