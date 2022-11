Norris: McLaren verdient P5 in constructeurskampioenschap

Na de derde plaats in 2020 en de vierde plek in 2021, is McLaren dit jaar als vijfde geëindigd in het constructeurskampioenschap van de Formule 1. Alpine schoot met een weliswaar minder betrouwbare, maar veel snellere wagen, het team uit Woking voorbij. McLaren werd ook niet geholpen door het matige presteren van Daniel Ricciardo.

Lando Norris heeft toegegeven dat de wagen van McLaren niet goed genoeg was om meer te bereiken, en dat P5 is waar het team thuishoort. “Het is waar we verdienen om te eindigen”, aldus Norris. “Ik denk dat je erg teleurgesteld bent wanneer je een kans had op plek vier, en je het gevoel hebt dat je dat kon halen. Maar wij hadden [dit jaar] een slecht weekend qua betrouwbaarheid, Alpine had er vier of vijf. Zij hadden een snellere auto in het grootste deel van het jaar. Ik denk dat het feit dat we zo lang met ze hebben kunnen vechten, bewijst hoe goed we het gedaan hebben met een minder pakket. Daarom ben ik best wel blij. We zijn vijfde, maar er gaan veel dingen goed. We begonnen het jaar gewoon met een te grote achterstand, dus hopelijk kunnen we volgend jaar beter beginnen, ontwikkelen, net zoveel progressie boeken als dit jaar en dan staan we er veel beter voor.”

Monteurs hebben uitmuntend gepresteerd

Norris vindt dat de prestaties van zijn McLaren dit jaar niet goed genoeg waren, maar is blij met de progressie die het team heeft gemaakt op operationele gebieden. Zo heeft McLaren pitstop als zwakte in de afgelopen seizoenen omgebogen naar iets waar ze goed in zijn. “Het was niet goed genoeg van het team, maar dat gaat puur over de auto. We weten dat we een lastig seizoen hebben gehad, we vonden het moeilijk. We moeten volgend jaar een nieuwe stap zetten en ik denk dat iedereen daaraan werkt. Het gaat om motivatie. Het geeft iedereen energie om voor Alpine te eindigen. Iedereen hier op het circuit heeft het goed gedaan. De monteurs en de engineers. Ik denk dat we bijna alle kansen gepakt hebben. De monteurs hebben het uitmuntend gedaan in het lastigste jaar voor pitstops. Met zwaardere wielen en slechtere wheelguns hadden we de snelste pitstop van het jaar, en meerdere snelste pitstops van het weekend. Er zijn zoveel gebieden waar we goed op weg zijn, beter dan ooit. Alle monteurs en engineers zijn gemotiveerder dan ooit om een betere auto te maken. Het is niet gemakkelijk, maar ze hebben een goed plan.”