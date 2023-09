Norris: McLaren F1 kan Aston Martin bij constructeurs verslaan

Het team met de opvallendste herrijzenis van dit seizoen is ontegenzeggelijk McLaren. De renstal begon in Bahrein met twee auto's ver achterin het veld, maar vlak voor de zomerstop wisten ze dat met een groot upgradepakket compleet om te draaien. Sinds de Formule 1-race in Oostenrijk heeft de formatie uit Woking in alle races gescoord, waar dat voor die tijd slechts bij drie races gebeurde. Het heeft ervoor gezorgd dat de Britse renstal het gat richting het team van Aston Martin in het constructeurskampioenschap elke race verder dicht en dat nu slechts 49 punten beide teams scheiden.

Wie dat aan het begin van het seizoen voorspeld had, werd voor gek verklaard. Aston Martin schoot namelijk uit de startblokken en was de eerste races de grootste concurrent van Red Bull Racing. Het lukte het Britse team echter niet deze vorm vast te houden en na de zomerstop is het serieus bergafwaarts gegaan. De prestaties van Lance Stroll zijn daar het meeste debet aan, want de Canadees heeft sinds de Grand Prix van België geen punt meer gescoord.

McLaren scoorde na de pauze 69 punten, terwijl Aston Martin er maar 25 noteerde en het einde van de inhaalslag van eerstgenoemde renstal lijkt nog niet in zicht. McLaren-coureur Lando Norris is ervan overtuigd dat zijn team over Aston Martin heen kan in de strijd om plek vier bij de constructeurs. "Ik wist niet dat het gat zo klein was, maar met 49 punten denk ik inderdaad dat het kan", vertelt de man uit Bristol. "Er zullen ongetwijfeld races komen waarin Aston Martin beter is, maar op dit moment hebben we het voordeel dat wij twee coureurs hebben die om de plekken en de punten vechten. Dat heeft niet elk team. Wij kunnen van elkaar gebruik maken en van elkaar leren en dat is momenteel in ons voordeel."

Succesreeks Norris

Bij McLaren is het Norris die de meeste punten weet binnen te halen. Na de zomerstop stond de 23-jarige rijder al vier keer op het podium en ook in Japan stond de Brit op het ereschavot. De rijder verwacht dat de MCL60 de rest van het seizoen competitief blijft. "We zitten in een opwaartse spiraal", verklaart de coureur. "We boeken goede progressie en dagen zoals in Japan laten exact dat zien. Ik weet dat er dagen aankomen die minder makkelijk gaan, maar de ontwikkeling die we doormaken is in mijn ogen echt indrukwekkend."