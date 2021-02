Norris werkt aan nieuwe helmontwerpen: “Hou van creatief werk”

Daar waar de Formule 1 jarenlang voorschreef dat coureur het hele jaar door in grote lijnen hetzelfde helmontwerp moesten dragen, versoepelde de koningsklasse van de autosport die regels voor aanvang van het seizoen 2020. Dat gaf de creatievere coureurs de mogelijkheid om meerdere keren met een aangepast helmontwerp aan de start te verschijnen, terwijl dat voor 2020 slechts een keer per seizoen mocht. Norris maakte in 2020 gretig gebruik van de verruimingen die het reglement boden, want hij stond regelmatig met een veranderd ontwerp op de grid.

De 21-jarige Brit is van plan om in 2021 hetzelfde te blijven doen, zo vertelde hij in een interview op de website van zijn werkgever McLaren. “Ik hou van de creatieve kant van wat ik doe: het ontwerpen van nieuwe helmen en werken met verschillende ontwerpers”, geeft hij toe. “Hoewel ik niet zoveel ga doen als afgelopen jaar, is er een plan om een aantal bijzondere, eenmalige helmontwerpen te maken. Op dit moment wordt eraan gewerkt!”

Eerste ronden in simulator al achter de rug

Het is inmiddels bijna twee maanden geleden dat de F1-coureurs voor het laatst begonnen aan een Grand Prix in 2020, terwijl de start van het nieuwe seizoen nog zo’n twee maanden van ons verwijderd is. Norris stelt dat hij het gevoel van het racen in een F1-bolide inmiddels begint te missen. “Het is geen verrassing dat ik heel graag weer achter het stuur van een F1-auto wil klimmen. Ik heb de MCL35M al wel bestuurd in de simulator, maar ik kan nog niets vertellen over hoe dat bevalt. Het voelt alsof de laatste race in Abu Dhabi eeuwen geleden is. Ik kan niet wachten om weer te racen en de limiet op te zoeken in een van de snelste auto’s ter wereld.”

Ten slotte kan Norris uitkijken naar de samenwerking met zijn nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër vervangt de naar Ferrari vertrokken Carlos Sainz. De twee rijders lijken goed met elkaar op te kunnen schieten, maar Norris denkt ook het nodige te kunnen leren van Ricciardo. “Ik kijk uit naar het samenwerken met Daniel. Niet omdat je hem er goed bij kan hebben, maar omdat ik graag de aanpak van mijn teamgenoten wil leren kennen. Daniel heeft veel ervaring: hij heeft voor grote teams gereden, vele podiumplaatsen gescoord en hij weet hoe hij Grands Prix moet winnen. Ik ben nieuwsgierig om te zien hoe hij de auto bestuurt en wat zijn aanpak is.”