Norris verheldert waarom hij hand opstak bij dubbelen Ricciardo

Lando Norris en Daniel Ricciardo vormen sinds begin 2021 het rijdersduo van McLaren. De van Renault overgekomen Australiër wist de interne teamstrijd alleen in Spanje in zijn voordeel te beslechten, nadat hij een ‘mini-doorbraak’ beleefde met de MCL35M. In Monaco volgde echter een moeilijk weekend voor Ricciardo, met als pijnlijkste moment het op een ronde worden gezet door teamgenoot Norris. De Brit stak daarbij zijn hand op richting zijn teamgenoot, wat door enkele fans werd gezien als een teken dat hij aan Ricciardo wilde laten zien wie de baas is binnen McLaren. Aan die lezing maakte Norris via streamingplatform Twitch een einde.

“Oké, ik zie dus dat velen van jullie zoals gebruikelijk totale onzin en nonsens bedenken”, begint Norris zijn toelichting. “Iedere keer als iemand mij laat passeren bij een blauwe vlag en op een goede manier aan de kant gaat, zoals het hoort, dan steek ik mijn hand op om diegene te bedanken. Dat deed ik bij iedereen: Mazepin, Schumacher, Danny… Naar iedereen die aan de kant ging en die ik passeerde, stak ik mijn hand op om die rijder te bedanken. Dus merk het niet alleen op als ik Daniel passeer en denk niet dat ik dan iets doe dat niet goed is. Laat mij dat duidelijk maken, want ik zie veel verzonnen verhalen.”

Norris legde in Monaco knap beslag op de derde plek. Het was zijn tweede podiumplaats van het seizoen en daarmee nam hij de derde plaats in het kampioenschap weer over van de uitgevallen Valtteri Bottas.