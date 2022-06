Lando Norris maakt zich op voor alweer zijn vijfde thuisrace in zijn vierde Formule 1-seizoen - in 2020 reed F1 twee wedstrijden op Silverstone. Elk jaar zitten de tribunes afgeladen vol voor de Grand Prix van Groot-Brittannië en krijgt de Engelsman veel support van zijn thuispubliek. Norris kan daarom ook niet wachten om vrijdag in de MCL36 te stappen. "Het is ontzettend motiverend om voor eigen mensen en de papaya kleuren op de tribunes te racen. Het geeft het team een boost. Niets overtreft thuispubliek. Ik heb zin om de sfeer echt op te zuigen", blikt Norris enthousiast vooruit.

Er staat McLaren in ieder geval een flinke taak te wachten. De Grand Prix in Canada werd er een om snel te vergeten, maar er is hard gewerkt in Woking. De Britten nemen echter geen nieuwe onderdelen mee. "Als team hebben we gekeken naar wat beter kon, daar hebben we nu een beter beeld van. Hoewel we geen snelle oplossingen hebben, gaan we er alles aan doen om het thuispubliek iets te juichen te geven."

Teamgenoot Daniel Ricciardo heeft al iets meer Formule 1-uren gedraaid op het legendarische circuit. De Australiër maakte in 2011 zijn debuut op Silverstone bij het inmiddels ter ziele gegane Hispania Racing F1 Team. Zijn beste resultaat aldaar boekte Ricciardo in 2014, toen werd hij derde met Red Bull Racing. "Silverstone heeft dus een speciaal plekje in mijn hart. Het is ook nog eens een geweldig circuit. Ik kan niet wachten om de baan op te gaan", aldus Ricciardo. Net als Norris had ook de Australiër geen goed weekend in Montreal, maar op Silverstone ziet hij meer kansen. "Hier zijn als het goed is meer inhaalmogelijkheden. Ik ben benieuwd wat we met deze nieuwe wagens kunnen. We hebben in ieder geval geweldige fans en ik ga er alles aan doen om ze iets moois te bezorgen."

Daniel Ricciardo in de HRT F111 tijdens de Britse GP op Silverstone. Photo by: Charles Coates / Motorsport Images