Norris vond kritiek na commentaar over Hamilton in Portugal lastig

Na afloop van de Grand Prix van Portugal, waar Lewis Hamilton met zijn 92ste zege het recordaantal overwinningen verbrak, zei Norris dat de Mercedes-coureur in een auto zit die ‘iedere race hoort te winnen’ en dat hij daarvoor maar ‘een of twee rijders moet verslaan’. Zelf had Norris een moeilijke race achter de rug, waarin hij botste met Lance Stroll en buiten de punten eindigde. Na de race bood de Brit zijn excuses aan voor zijn commentaar, waarbij hij aangaf dat hij niet de intentie had om Hamilton te kwetsen. Door die uitspraken kreeg Norris wel de nodige kritiek te verwerken en dat vond hij lastig, ook omdat Hamilton een van de coureurs is voor wie hij bijzonder veel respect heeft.

“Het was lastig. Er is waarschijnlijk niemand voor wie ik meer respect heb dan voor Lewis en wat hij heeft bereikt. Ik heb pas één podiumplaats behaald, dus het is niet alsof ik kan zeggen dat hij geen goed werk levert. Ik weet namelijk hoe lastig het in de eerste plaats al is om een podium te behalen”, vertelde de McLaren-coureur aan Motorsport.com. Een deel van het probleem stamt volgens Norris uit het beeld dat de meeste fans van hem hebben. “Ik denk dat ik een aardige gast ben en dat probeer ik altijd ook te zijn. Maar soms probeer ik ook de waarheid te vertellen en te zeggen waar het op staat, maar soms vinden mensen dat niets. Mijn opmerkingen zijn nooit bedoeld om een coureur te beledigen of om hun prestaties onderuit te halen. Misschien zeg ik soms slechte dingen en wordt het op de verkeerde manier geïnterpreteerd, of misschien zeg ik gewoon iets wat ik niet moet zeggen omdat ik er niet goed over nadacht. Maar dat komt doordat ik een mens ben en iedereen maakt wel eens fouten.”

Norris denkt dat de opmerkingen minder stof hadden doen opwaaien als die door een coureur als bijvoorbeeld Kimi Raikkonen waren uitgesproken. “Als Kimi het had gezegd, dan had men het geweldig gevonden. Daar is niets aan te doen, het is gewoon het beeld dat mensen van je neerzetten. Ik denk dat ik als grapjas binnen ben gekomen en misschien niet zo serieus was als ik had moeten zijn, en ik denk dat ik dat beter had kunnen doen. Maar ik denk dat men nooit de slechte, boze kant van mij gezien heeft en als ik dat laat zien, denken mensen dat ik me afreageer en dat ik voor niemand respect heb”, vermoedt hij. “Er zijn coureurs die vaak dit soort dingen zeggen en omdat ze dat doen, vinden mensen dat normaal. Een deel van de reden is dat ik vaak gezien wordt als een aardige gast, dus als ik iets zegt dat agressiever is dan ziet men dat als een andere kant van mij. Zo is het nou eenmaal en het is niet iets wat ik kan veranderen, het is gewoon de perceptie die men heeft van andere mensen.”