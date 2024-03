VIDEO: Lance Stroll vouwt Aston Martin helemaal op in F1 Jeddah

De Formule 1-race in Jeddah was nog maar een paar ronden onderweg en Lance Stroll stond al aan de kant van de baan. De Canadees lag in de punten maar crashte stevig met zijn Aston Martin. Stroll is daarmee de tweede uitvaller van de dag, nadat Pierre Gasly na een ronde al zijn Alpine terug de pits in stuurde met een versnellingsbakprobleem.

Bijna iedereen heeft een nieuw setje banden opgehaald ondertussen, maar Lando Norris deed dat niet. Daardoor ligt hij nu aan kop, al is dat dus met een pitstop minder nog de vraag hoe lang hij dat kan vasthouden.