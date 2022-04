Stroll heeft nog steeds vertrouwen in Aston Martin F1-project

Aston Martin heeft als enige team geen enkel punt weten te scoren in de eerste drie races van het nieuwe Formule 1-seizoen en staat zodoende helemaal onderaan in het kampioenschap. Het vorige raceweekend in Australië verliep wel heel dramatisch. Zowel Lance Stroll als Sebastian Vettel reed meerdere malen schade. Het team heeft moeite om het porpoising onder controle te krijgen en worstelt bovendien met overgewicht, twee problemen die niet even snel zijn op te lossen. Lance Stroll zit echter niet bij de pakken neer, hij kijkt vooral naar de lange termijn.

“We zijn heel erg aan het focussen op de toekomst en zijn daar enorm enthousiast over”, laat Stroll aan onder andere Motorsport.com weten. “Wat er op het moment gebeurt met de fabrieken in Silverstone, is fantastisch. Het gaat allemaal zo snel. Elke week als ik er kom, schrik ik weer van hoeveel progressie er is geboekt en hoe snel dat gebouw uit de grond wordt gestampt.”

“En er komen allemaal nieuwe mensen in het team, terwijl we al over een heleboel zeer getalenteerde mensen beschikken”, vervolgt de Canadees. “Het is gewoon een extreem spannend project dat momenteel nog aan het groeien is.”

Stroll zegt dat hij altijd heeft geweten dat het meerdere jaren zou duren om Aston Martin richting de voorkant van de grid te brengen. “We zijn bezig om te groeien. Dat is een proces. Dat is niet van de een op de andere dag gebeurd“, aldus Stroll. “We zitten echt in een proces van ontwikkelen. We begrijpen wat we dit seizoen nog beter kunnen doen, maar kijken ondertussen vooral heel erg naar de komende paar jaar, waar we als team naartoe aan het gaan zijn. Voor ons draait het allemaal om de toekomst en die ziet er heel goed uit. Dat is het enige waar ik naar kijk.”

Het vizier op de toekomst dus. Op de vraag van Motorsport.com of dat betekent dat hij het huidige seizoen al heeft afgeschreven, antwoordt hij: “Ik heb er vertrouwen in dat we het als team nog beter kunnen doen en deze auto verder kunnen pushen. Maar in de Formule 1 is iedereen zich aan het ontwikkelen. Het is een ontwikkelingsrace tot het einde van het jaar. Of we dit seizoen nog voor overwinningen gaan vechten? Nee. Of we dit seizoen nog voor podiums gaan vechten? Waarschijnlijk niet. Of we in een positie kunnen komen waarin we voor punten kunnen vechten? Ik hoop dat ten zeerste en ik geloof ook dat het mogelijk is als we alles goed aanpakken, elkaar blijven pushen en bedenken wat we aan onze zwakke plekken kunnen doen. De tijd zal het leren.”